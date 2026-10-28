Остановка металлургических заводов подталкивает вверх цены на строительство: арматура может подорожать более чем на треть

Остановка крупнейших украинских производителей арматуры уже начала влиять на строительный рынок. За полтора месяца арматура подорожала более чем на 30%, а дальнейшее замещение украинской продукции импортом будет создавать дополнительное давление на себестоимость строительства, пишет NV Бізнес.

После российских атак производство остановили "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Каметсталь", которые до этого почти полностью обеспечивали внутреннюю потребность в арматуре. Поэтому, если в середине августа тонна арматуры в Киеве стоила около 36 тыс. грн с НДС, то в начале октября – уже 47,5 тыс. грн. Ожидается, что в ближайшее время цена может превысить 50 тыс. грн за тонну.

Запасов также немного. По оценке "Метинвеста", на рынке оставалось около 40–50 тыс. тонн арматуры. GMK Center оценивал запасы независимых трейдеров максимум в объем месячного потребления.

Заменить украинскую продукцию планируют импортом из Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Турции и других стран. Однако быстро покрыть потребности рынка будет сложно из-за ограниченных производственных мощностей поставщиков, проблем с морской и железнодорожной логистикой, а также необходимости сертификации иностранной продукции.

В строительной группе "Ковальська" уже фиксируют дефицит арматуры и дополнительное давление на себестоимость материалов. В разных видах продукции доля арматуры может составлять от 5% до 55% стоимости, поэтому масштаб подорожания будет зависеть от конкретного проекта.

Строители предупреждают: более дорогой импорт может привести не только к пересмотру смет, но и к задержкам производства железобетонных конструкций и строительно-монтажных работ. Особенно остро проблема может встать для бюджетных проектов с уже зафиксированной стоимостью.

Полного исчезновения арматуры с рынка эксперты не ожидают. Первые заметные объемы импорта могут поступить в конце октября – начале ноября. Однако импортное замещение будет означать для строительного рынка более высокие цены, более дорогую логистику и более длительные сроки поставок.

Таким образом, остановка украинской металлургии уже отражается на ценах в других отраслях: более дорогая сталь постепенно будет означать более дорогие строительные материалы и само строительство.