Заседание Совета бизнеса: Буданов анонсировал конкретные решения для поддержки предпринимателей
Буданов анонсировал конкретн...
Источник: Facebook/Кирило Будано
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В ближайшее время Правительство должно выработать конкретные решения для поддержки бизнеса, в частности, по финансированию оборонно-промышленного комплекса и валютному регулированию.
Об этом рассказал глава ОП Кирилл Буданов по итогам заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства при Президенте Украины.
"Первоочередная задача государства – не создавать искусственных препятствий для бизнеса и оперативно устранять барьеры, сдерживающие производство", – подчеркнул глава ОП.
Буданов отметил, что экономическая ситуация остается сложной: российские войска целенаправленно атакуют не только энергетику, но и производственные мощности, складскую и транспортную инфраструктуру.
"Экономическая устойчивость – это прямой ресурс для нашей обороны", – подчеркнул он.
Предприниматели предложили пути решения проблем, среди которых – страхование военных рисков и пересмотр требований к обустройству укрытий.
Отдельно обсудили потребности базовых секторов экономики и ОПК: упрощение доступа к кредитованию, сохранение квот на бронирование специалистов и учет форс-мажорных обстоятельств при выполнении контрактов.
Также речь шла о снижении стоимости внутренней логистики, разблокировании экспорта продукции ОПК и расширении квот для украинских товаров в европейских странах.
Буданов сообщил, что все поднятые бизнесом вопросы взяли в работу.
"Часть решений ожидаем от правительства в ближайшее время", – отметил он.
Остальные задачи внесли в протокол с указанием ответственных ведомств и четких сроков.
Ранее Кирилл Буданов призвал польский бизнес развивать сотрудничество с Украиной, подчеркнув взаимную экономическую выгоду и совместные проекты в сфере оборонной промышленности.
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