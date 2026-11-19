Заседание Совета бизнеса: Буданов анонсировал конкретные решения для поддержки предпринимателей

В ближайшее время Правительство должно выработать конкретные решения для поддержки бизнеса, в частности, по финансированию оборонно-промышленного комплекса и валютному регулированию.

Об этом рассказал глава ОП Кирилл Буданов по итогам заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства при Президенте Украины.

"Первоочередная задача государства – не создавать искусственных препятствий для бизнеса и оперативно устранять барьеры, сдерживающие производство", – подчеркнул глава ОП.

Буданов отметил, что экономическая ситуация остается сложной: российские войска целенаправленно атакуют не только энергетику, но и производственные мощности, складскую и транспортную инфраструктуру.

"Экономическая устойчивость – это прямой ресурс для нашей обороны", – подчеркнул он.

Предприниматели предложили пути решения проблем, среди которых – страхование военных рисков и пересмотр требований к обустройству укрытий.

Отдельно обсудили потребности базовых секторов экономики и ОПК: упрощение доступа к кредитованию, сохранение квот на бронирование специалистов и учет форс-мажорных обстоятельств при выполнении контрактов.

Также речь шла о снижении стоимости внутренней логистики, разблокировании экспорта продукции ОПК и расширении квот для украинских товаров в европейских странах.

Буданов сообщил, что все поднятые бизнесом вопросы взяли в работу.

"Часть решений ожидаем от правительства в ближайшее время", – отметил он.

Остальные задачи внесли в протокол с указанием ответственных ведомств и четких сроков.

Ранее Кирилл Буданов призвал польский бизнес развивать сотрудничество с Украиной, подчеркнув взаимную экономическую выгоду и совместные проекты в сфере оборонной промышленности.