В один клик и без бумаг: FirstCredit и LoanPlus запустили мультишеринга через Дію
FirstCredit и LoanPlus внедр...
Источник: Дія
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Кредитные сервисы FirstCredit и LoanPlus, которые развивает финансовая компания "АБЕКОР", внедрили технологическую интеграцию с Дией – мультишеринга документов с использованием Дія.Підпису. Теперь клиенты могут пройти полную идентификацию онлайн всего за несколько минут, без фотографирования документов, длительного заполнения анкет и звонков операторов.
Новая функциональность доступна непосредственно в личных кабинетах обоих кредитных сервисов и позволяет значительно упростить одну из важных процедур финансового обслуживания – полную идентификацию клиента.
Один запрос – все необходимые документы
Благодаря мультишерингу клиенту больше не нужно отдельно загружать фотографии паспорта, идентификационного кода и вручную заполнять данные из документов.
Теперь все происходит непосредственно через приложение Дія:
- Авторизуйтесь в личном кабинете FirstCredit или LoanPlus.
- Перейдите в раздел "Полная идентификация" и выберите подтверждение через Дію.
- Подтвердите передачу необходимых документов с помощью Дія.Підпису.
Передача цифровых документов занимает меньше минуты, а весь процесс полной идентификации может быть завершен примерно за 3–5 минут.
Все необходимые данные передаются автоматически, в защищенном формате и исключительно с согласия пользователя.
Больше возможностей без ограничений упрощенной идентификации
Помимо скорости и удобства, полная идентификация открывает клиентам дополнительные возможности пользования кредитными сервисами.
После ее успешного прохождения снимаются месячные и годовые лимиты на кредитные операции, предусмотренные для клиентов с упрощенной идентификацией.
Это позволяет пользоваться кредитными продуктами без соответствующих ограничений финансового мониторинга на получение и погашение кредитов, с учетом действующих условий кредитования.
Технологический шаг вперед для рынка онлайн-кредитования
Интеграция Мультишеринга через Дію – важный этап цифровой трансформации FirstCredit и LoanPlus.
Благодаря использованию современных государственных цифровых сервисов компания автоматизирует процессы, которые раньше требовали дополнительных документов, ручной проверки и времени клиента.
Цель внедрения – сделать полную идентификацию такой же простой и быстрой, как любое другое действие в современном цифровом сервисе.
Это еще один шаг к формированию нового стандарта клиентского опыта в сегменте небанковского кредитования Украины.
Два способа идентификации на выбор
Для клиентов, которые не пользуются приложением Дія, остается доступной альтернативная возможность пройти полную идентификацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Таким образом, FirstCredit и LoanPlus предлагают пользователям выбрать наиболее удобный способ подтверждения личности.
О компании
ООО "ФК "АБЕКОР" – украинская финансовая компания, развивающая сервисы онлайн-кредитования FirstCredit и LoanPlus. Компания активно внедряет современные цифровые технологии и автоматизированные решения, направленные на повышение доступности, скорости и удобства финансовых услуг.
Официальные сайты: https://firstcredit.com.uahttps://loanplus.com.ua
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