ЕС ограничивал дешевую сталь из Китая, но под те же правила попала и Украина, – Рыженков

Европейские квоты на импорт стали были введены для защиты рынка от более дешевой продукции, в частности из Китая, но ударили по Украине. Из-за новых ограничений украинский экспорт стали в ЕС может сократиться на 50–60%.

Об этом рассказал генеральный директор Metinvest Юрий Рыженков в интервью BBC.

По его словам, Украину фактически приравняли к другим поставщикам, не учтя особые условия – войну, проблемы с логистикой и потерю других рынков сбыта. "Я считаю несправедливым, что Украину поставили в один ряд со всеми другими поставщиками стали в Евросоюз", – сказал Рыженков.

Новые правила ЕС предусматривают, что без пошлины в блок можно ввезти 18,3 млн тонн стали в год – это на 47% меньше, чем в 2024 году. Политика направлена на сокращение импорта, поскольку европейским производителям все сложнее конкурировать с более дешевой продукцией, в частности из Китая и Турции.

В то же время для Украины эти ограничения создают отдельную проблему, поскольку из-за войны и логистических трудностей рынок ЕС фактически остался главным доступным направлением сбыта: "доступ к европейскому рынку – необходимое условие для выживания. Ограничения, введенные властями ЕС, этому не способствуют", – подчеркнул Рыженков.

По его оценкам, из-за новых квот экспорт украинской стали в ЕС может сократиться на 50–60%. Между тем в Еврокомиссии заявляют, что при формировании новой политики учитывали сложную ситуацию в Украине. Для страны сохраняется отдельная квота, однако в Брюсселе признают, что объемы экспорта будут ниже, чем в предыдущие годы.

Проблема усугубляется резким ухудшением ситуации в самой металлургии. По словам Рыженкова, все украинские металлургические предприятия за время полномасштабной войны подвергались российским ударам, а в последнее время интенсивность атак значительно возросла. В сентябре, по его словам, был период, когда в Украине не произвели ни одной тонны стали – впервые примерно за 150 лет.

До полномасштабного вторжения горно-металлургический комплекс обеспечивал около 10% ВВП Украины и треть экспорта. Сейчас же отрасль одновременно сталкивается с разрушением предприятий, проблемами с логистикой и ограничением доступа к ключевому рынку.

"Мы оказались в крайне сложной ситуации: из-за логистических ограничений ЕС – единственный рынок, к которому у нас есть доступ. Сокращение этого рынка на 60% никак не помогает отрасли выжить", – подвел итог Риженков.

Как известно, за девять месяцев 2026 года бюджет Украины уже недополучил около 49,5 млрд грн налогов из-за блокады портов и новых квот ЕС. К концу года из-за остановки металлургии потери могут вырасти до 70 млрд грн, а по пессимистическому сценарию – до 100 млрд грн.