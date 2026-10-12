"Если сейчас остановимся, потом не наверстаем упущенное": "Метинвест" продолжает цифровизацию и внедрение ИИ, несмотря на сложности в отрасли

Украинская металлургия даже во время войны должна продолжать цифровизацию, автоматизацию и внедрение искусственного интеллекта, поскольку без этого полноценное восстановление отрасли будет значительно сложнее. Об этом рассказал директор по управлению сервисами Metinvest Digital Александр Пронькин на конференции "Код экономики" в Киеве.

По его словам, отказ от технологического развития сейчас приведет к отставанию, которое будет сложно наверстать после окончания кризиса. "Если мы сейчас остановимся, то потом не догоним. Это будет очень сложно, как бы быстро мы ни бежали. И мы не планируем останавливаться", – сказал Пронькин.

В "Метинвесте" уже используют решения на основе искусственного интеллекта для автоматизации бизнес-процессов. В частности, собственная платформа MIOSIAR позволяет автоматически обрабатывать первичные документы, сверять и проверять данные, извлекать нужную информацию и передавать ее в корпоративные системы.

Для обмена данными компания также использует роботизированные процессы, что позволяет автоматизировать взаимодействие между системами без сложной перестройки основной программной среды.

Пронькин подчеркнул, что спрос на цифровизацию в промышленности высок, однако сам бизнес не всегда готов быстро внедрять новые решения. Поэтому важно демонстрировать предприятиям конкретную пользу автоматизации и ее влияние на эффективность.

Отдельно он обратил внимание на роль данных в работе промышленности.

"Данные для нас в Metinvest Digital, как цифрового партнера металлургического холдинга, – это как руда для металлургических предприятий. Без этого мы ничего не можем делать", – говорит он.

По словам Пронькина, сильная цифровая база позволяет быстрее реагировать на изменения рынка, логистики и других внешних условий.

Он отметил, что блокада черноморских портов негативно сказывается прежде всего на работе горно-обогатительных комбинатов "Метинвеста", что дополнительно повышает значение эффективного управления данными и бизнес-процессами. Но, по его мнению, кризис также дает промышленности опыт, который невозможно приобрести в обычных условиях. Несмотря на сложности, украинские предприятия продолжают работать, проходят через кризисные сценарии и становятся сильнее.

Как известно, в настоящее время "Метинвест" Рината Ахметова внедряет инструменты искусственного интеллекта для автоматизации процессов и контроля качества продукции на производстве. Один из реализованных продуктов – решение на основе компьютерного зрения для контроля качества полуфабрикатов в режиме реального времени, которое стало для компании настоящим прорывом.

Также R&D-центр Metinvest Digital разрабатывает решения в сфере RPA (Robotic Process Automation), которые позволяют автоматизировать повторяющиеся и рутинные операции с помощью программных роботов. Эти роботы имитируют действия человека, взаимодействуя с цифровыми системами и приложениями – ERP, CRM, базами данных и веб-приложениями – без необходимости изменения существующей инфраструктуры.