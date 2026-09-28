Если газа больше, чем нужно Украине, его излишки можно продавать за границу, – Рябцев

Украина может применить к газу ту же логику, которая уже работает на рынке электроэнергии: когда внутренние потребности обеспечены и возникает избыток ресурса, его можно продавать за границу. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

"Можно поступать точно так же, как и на рынке электроэнергии. Если есть избыток электроэнергии, то почему бы ее не экспортировать, не получить средства на восстановление поврежденных мощностей, в частности", – отметил он.

По словам Рябцева, такая же логика может работать и в отношении газа: экспорт избыточных объемов не должен мешать ни наполнению хранилищ, ни обеспечению украинских потребителей.

"Я не вижу в этом ничего такого, что не позволило бы либо увеличить объем газа в хранилищах, либо обеспечивать газом украинских потребителей", – сказал эксперт.

Отдельно Рябцев обратил внимание на возможности продажи за границу "зеленого" газа, в частности биогаза. Если он соответствует техническим требованиям газотранспортной системы, такой ресурс можно экспортировать на рынок, где на него есть спрос.

Ранее аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михаил Свищо заявил, что частичное открытие экспорта украинского газа не повлияет на тариф для населения и при нынешних запасах не должно создать дефицита ресурса для перезимовки.