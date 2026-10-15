Как подготовить бизнес к расширению масштабов: на курсах Done и в Академии ДТЭК

Рост продаж ставит перед владельцем новые задачи: обеспечить закупки, спланировать денежные потоки и передать команде больше ответственности. Именно готовности управлять ростом Done и Академия ДТЭК посвятили программу "Владелец бизнеса 2.0: масштабирование, эффективность, прибыль".

В работе с предпринимателями Done видит, как потребность в финансировании сочетается с необходимостью усилить управление. Капитал открывает возможность расширять деятельность, а финансовое планирование, делегирование и согласованные решения команды определяют, насколько эффективно бизнес этим воспользуется.

Программа объединила 470 участников из 50 городов и локаций. В ходе 12 практических модулей они изучали вопросы масштабирования, экспорта, финансов, переговоров и лидерства. Наибольший интерес вызвали темы переговоров, лидерских подходов и финансовой модели.

Для торговой компании масштабирование означает, что закупки, продажи, логистика и финансы должны работать согласованно. Например, увеличение заказа поставщику требует понимания того, когда товар поступит, как быстро его можно реализовать и когда компания получит оплату. Решения одного подразделения влияют на возможности других, поэтому менеджерам важно видеть весь цикл и понимать свою ответственность за общий результат.

При выходе на другой рынок к этим задачам добавляются новые вопросы: как проверить спрос, выбрать каналы сбыта, наладить взаимодействие с местными партнерами и оценить экономику поставок. Команде нужно уметь сопоставлять коммерческие возможности с ресурсами компании. Даже перспективное направление требует конкретного плана: кто отвечает за запуск, какие затраты необходимы и по каким показателям оценивать прогресс.

Именно поэтому практические инструменты должны быть доступны людям, которые ежедневно обеспечивают выполнение бизнес-планов. Руководителю отдела закупок необходимо понимать влияние своих решений на запасы и потребность в средствах, руководителю отдела продаж – учитывать сроки и условия оплаты, а менеджерам направлений – согласовывать приоритеты между собой. Общее понимание этих взаимосвязей создает основу для более слаженной работы в период расширения.

Этот запрос объясняет логику партнерства: предпринимателям нужны инструменты, которые помогают одновременно развивать компанию и сохранять управляемость. Для Done образовательное сотрудничество с Академией ДТЭК дополняет работу по финансированию МСП, помогая владельцам подготовить управленческую основу для следующего этапа развития.

"Для нас это возможность объединить практический опыт Done и экспертизу Академии ДТЭК, чтобы вместе изучить стратегии бизнеса, помогающие компаниям найти внутренние факторы роста в условиях неопределенности", – Антон Скоробогатов.

В 2027 году Done и Академия ДТЭК продолжат программу, расширив ее фокус на менеджеров малого и среднего бизнеса в сфере торговли. Цель – предоставить управленческим командам практические инструменты, с помощью которых они смогут поддержать компании на этапе масштабирования в Украине и на других рынках.

Это продолжение соответствует следующей задаче развития: предпринимательская идея должна получить поддержку внутри организации. Владелец определяет направление и масштаб амбиций, а менеджеры воплощают их в повседневную работу – организуют процессы, координируют людей и отвечают за реализацию решений. Подготовка команды к этой роли помогает создать общую основу для движения вперед.

Для Done и Академии ДТЭК следующий этап программы – возможность поддержать этот переход. Речь идет о готовности команды работать с большими объемами, новыми задачами и более широкой географией бизнеса. Именно такая управленческая способность необходима, чтобы планы масштабирования находили воплощение в действиях людей, которые ежедневно развивают компанию.