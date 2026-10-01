Как выбрать стратегию размещения вкладов: украинцы всё чаще выбирают вклады в небольших банках

В сентябре этого года НБУ повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта до 16% годовых, чем дал понять, что следует ожидать роста процентных ставок по депозитам. В банках самые высокие ставки этой осенью – по вкладам на 6, 9 и 12 месяцев. Как правило, речь идет о ставках в пределах 12%, которые предлагают крупные банки, и до 16,5–17,0% годовых по депозитам от более мелких, но системных и активных на рынке банков.

Крупные банки традиционно привлекают масштабом и высокой ликвидностью, но за это вкладчик нередко "платит" более низкой ставкой по депозиту. Более мелкие, но финансово устойчивые банки конкурируют иначе – предлагают более высокую доходность и более гибкие условия. Поэтому при выборе депозита стоит обращать внимание не столько на размер банка, сколько на сочетание нескольких факторов: финансовой устойчивости, ликвидности, истории работы на рынке, условий депозита и его доходности.

К таким банкам, например, относится "Идея Банк", которому в 2026 году исполнилось 37 лет. В 2025 году банк был включен Национальным банком Украины в перечень системно значимых банков. С начала 2026 года "Идея Банк" демонстрирует прирост по депозитам +19,9%, что является максимальной динамикой роста на рынке среди небольших банков. А в сентябре "Идея Банк" вошел в тройку лидеров среди небольших банков по темпам привлечения депозитов с начала 2026 года.

Выбирая депозитную стратегию, стоит также сочетать гривневые депозиты с небольшой ставкой, которые могут служить защитой сбережений от инфляции, и депозиты с максимальной ставкой, которые позволяют не просто сохранить средства, а приносят реальную прибыль.

Так, например, "Идея Банк" в честь 37-й годовщины предложил депозит "Акционный" с максимальной ставкой до 17,37% годовых в гривне с возможностью пополнения депозита в течение месяца с момента открытия. Сроки размещения – 6, 9 или 12 месяцев с возможностью оформления онлайн за несколько минут в мобильном приложении O.Bank или в отделении. Минимальная сумма вклада составляет 1 грн, а размер ставки может варьироваться в зависимости от суммы депозита.

В "Идея Банке" предлагают несколько подходов к депозитной стратегии. Один из них – распределить свободные средства: часть оставить на депозите до востребования, чтобы иметь быстрый доступ к деньгам, а часть разместить на срочном депозите с более высокой ставкой, например, на депозите "Акционный". Второй вариант стратегии – постепенно формировать несколько депозитов. Открыть депозит "Акционный" с возможностью пополнения в течение месяца. Таким образом средства распределяются между несколькими вкладами, постепенно накапливаются и одновременно приносят прибыль.

По словам директора департамента розничных продаж "Идея Банка" Александра Тимофеева, клиенты "Идея Банка" чаще всего выбирают сроки вкладов 6 и 12 месяцев. По состоянию на 1 сентября 2026 года 46 % депозитного портфеля занимают 12-месячные вклады, тогда как доля полугодовых вкладов составляет 36 %. На начало сентября объем вкладов клиентов – физических лиц в банке в валюте (доллар США, евро) составляет в гривневом эквиваленте 344,3 млн грн, что составляет 6% от общего объема вкладов населения. Большинство клиентов размещают депозиты онлайн: по состоянию на начало сентября 2026 года доля депозитов, оформленных через мобильное приложение "Идея Банка" O.Bank, достигла 82%.

"Через приложение O.Bank клиенты могут не только быстро открыть новый депозит, но и удобно управлять уже существующими вкладами: контролировать сроки размещения, отслеживать начисленные проценты, пополнять