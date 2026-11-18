Производство стали в Украине упало более чем на 80%, заводы стоят, а города теряют рабочие места – DN

Украинская тяжелая промышленность оказалась на грани уничтожения из-за постоянных российских атак на шахты, металлургические комбинаты, энергетику и транспортную инфраструктуру. Об этом говорится в большом репортаже шведского издания Dagens Nyheter, журналисты которого побывали в Каменском и Кривом Роге. Они описывают ситуацию как критическую: производство стали останавливается, шахты работают на части мощностей, инвестиции замораживаются, а тысячи работников живут в неопределенности.

В Каменском сталь не производят с начала осени. Российские ракеты и дроны повредили критически важные участки комбината, а восстановление всего одной разрушенной печи может стоить десятки миллионов долларов, пишет издание.

"Если мы потеряем работников, деньги уже не будут иметь значения. Тогда мы никогда не сможем восстановить работу заводов", – сказал в комментарии руководитель предприятия Александр Третьяков.

По данным DN, до полномасштабного вторжения тяжелая промышленность обеспечивала более 10% ВВП Украины. В 2025 году ее доля сократилась примерно вдвое, а по состоянию на сентябрь 2026 года производство стали в стране упало более чем на 80%.

Кризис уже выходит далеко за пределы самих заводов. Почти половина 200-тысячного Каменского так или иначе связана с "Каметсталью", а налоговые поступления от комбината формируют значительную часть городского бюджета.

Параллельно ухудшается ситуация в горнодобывающем секторе. В Кривом Роге отдельные шахты и карьеры работают лишь на 20–50% мощности из-за энергетического кризиса, падения спроса, проблем с экспортом и нехватки локомотивов после российских атак на железную дорогу. "Промышленность скорее мертва, чем жива", – так описал ситуацию один из руководителей шахты "Суха Балка".

Еще один удар – фактический коллапс экспортной логистики, указывают в DN: черноморские порты работают с серьезными ограничениями, а вывозить сталь и руду по суше становится все сложнее из-за нехватки локомотивов. В результате металлургические и горнодобывающие предприятия вынуждены сокращать производство именно тогда, когда для сохранения конкурентоспособности им, наоборот, следовало бы наращивать объемы.

DN напоминает, что до войны Украина производила более 21 млн тонн стали в год и входила в число крупнейших производителей мира. Металл и руда в 2021 году обеспечивали около трети стоимости товарного экспорта страны. Теперь отрасль, которая десятилетиями была одной из опор украинской экономики, фактически борется за выживание.

Ранее украинские компании обратились к правительству с просьбой создать отдельную программу поддержки промышленности по аналогии с энергетикой, а также временно ослабить торговые ограничения на поставки в ЕС. Без восстановления производства, логистики и доступа к рынкам Украина рискует потерять не только отдельные заводы, но и целые промышленные города, десятки тысяч рабочих мест и значительную часть экономической базы для послевоенного восстановления.