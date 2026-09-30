Вклад металлургии в ВВП Украины может сократиться с довоенных 10,3% почти до нуля – медиа

Украинская металлургия оказалась в самом глубоком кризисе за годы полномасштабной войны. Из-за серии российских ударов, блокады портов, удорожания железнодорожной логистики и торговых ограничений ЕС остановились ключевые предприятия, обеспечивавшие около 90% производства стали в стране. Об этом говорится в материале NV.

По данным издания, в сентябре 2026 года российскими баллистическими ракетами были атакованы четыре крупных металлургических предприятия. Три из них после ударов приостановили работу. Среди наиболее пострадавших – "Запорожсталь", "Каметсталь", ArcelorMittal Кривой Рог и Днепровский металлургический завод.

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Наибольшие разрушения понесла "Запорожсталь": предприятие подверглось атакам 11 и 27 августа, а также 12 и 17 сентября, в общей сложности – 17 баллистических ракет. В результате атак погибли восемь работников, еще 31 человек получил ранения. После первой августовской атаки завод остановил производство.

Позже ArcelorMittal Кривой Рог сообщил, что не сможет возобновить нормальную работу до окончания войны. "Мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать ArcelorMittal Кривой Рог. Мы обсуждаем будущее завода с правительством Украины и сосредоточимся на сохранении инфраструктуры, чтобы после восстановления мира оставались возможности для возобновления производства", – заявил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.

По оценке NV, остановленные предприятия в совокупности обеспечивали около 90% украинского производства стали. На них и благодаря их работе были заняты более 30 тыс. человек.

Руководитель офиса генерального директора "Метинвеста" Александр Водовиз ранее заявлял Financial Times, что из-за остановки ключевых заводов ситуация стала критической. "На сегодняшний день у Украины больше нет металлургической промышленности", – сказал он.

Состояние отрасли осложняют не только прямые разрушения. Металлургические компании одновременно сталкиваются с блокадой черноморских портов, подорожанием железнодорожных перевозок, сокращением квот ЕС и действием CBAM.

Падение производства уже сказывается на состоянии экономики. Если в 2021 году горно-металлургический комплекс составлял около 10,3% ВВП Украины, то уже в 2023 году его доля составила 5,7%, а в 2025-м – 5,5%. На 2026 год этот прогноз составляет около нуля.

В результате кризис металлургии грозит не только падением производства стали, но и потерей рабочих мест, валютной выручки, налоговых поступлений и промышленной базы, от которой зависит будущее восстановление страны.

Как известно, за 5 лет крупнейшие металлургические предприятия уплатили налогов и сборов на сумму более 200 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырьмя металлургическими компаниями составила 1,6 % поступлений в бюджеты всех уровней.