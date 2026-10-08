Отсрочка введения CBAM должна стать приоритетом №1 для Украины – ФРУ

Украина должна добиваться отсрочки введения финансовой части CBAM и пересмотра ограничений для украинской промышленности на рынке ЕС.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

По его словам, промышленность одновременно страдает от последствий войны и новых регуляторных требований ЕС. В ФРУ оценивают возможные потери украинского ВВП от CBAM в 4,8%, тогда как в Еврокомиссии ранее приводили значительно более низкие оценки. "Наша позиция по поводу CBAM остается неизменной на протяжении трех лет: отчитываться – да, платить – нет", – говорит Ильичев.

Он напомнил, что у Украины есть все правовые основания ссылаться на форс-мажор из-за войны и добиваться отсрочки введения платных CBAM-сертификатов.

Отдельной проблемой он назвал сокращение квот на украинскую продукцию в ЕС, а также некорректные дефолтные значения выбросов в расчетах Еврокомиссии. В частности, для украинского цементного клинкера они, по словам Илличова, вдвое превышают фактические показатели.

Параллельно бизнес призывает государство не допустить потери квалифицированных кадров на предприятиях. Среди предложений – сохранение статуса критичности, доплаты работникам во время простоя и механизм временного трудоустройства на других предприятиях.

Ильичев подчеркнул, что вопрос CBAM и доступа украинской продукции на рынок ЕС должен оставаться приоритетом на уровне президента и правительства, поскольку от этого зависит сохранение производства, экспорта и рабочих мест.

Как известно, по обновленным оценкам GMK Center, Украина из-за действия экопошлины CBAM может потерять $372 млн ВВП в 2026 году и до $1,754 млрд в 2030-м, экспорта – $1,431 млрд в 2026 году и до $7,248 млрд к 2030 году, налогов – около $1,348 млрд к 2030 году. Также его действие грозит потерей инвестиций в размере более $1 млрд.