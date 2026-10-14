"От этих средств зависит обороноспособность страны": Корецкий сообщил, какой объем внешнего финансирования потребуется Украине в 2027 году

Украине в 2027 году потребуется более 52 млрд долларов внешнего бюджетного финансирования. Из них почти 20 млрд долларов уже определены в рамках соглашений с Европейским союзом, Международным валютным фондом и Японией. Однако еще более 32,6 млрд долларов необходимо привлечь.

Об этом 14 октября премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил партнерам на министерском круглом столе в ходе ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка. По его словам, от привлечения этих средств будут зависеть обороноспособность Украины, выплата пенсий, работа больниц и поддержка бизнеса.

Сколько денег Украине нужно привлечь

Корецкий отметил, что общая потребность Украины во внешнем бюджетном финансировании на 2027 год превышает 52 млрд долларов.

Из этой суммы почти 20 млрд уже имеют определенные источники в рамках договоренностей с международными партнерами. В то же время более 32,6 млрд долларов Украине еще предстоит привлечь.

Премьер-министр подчеркнул, что эти средства необходимы не только для поддержки государственных финансов, но и для обеспечения ключевых потребностей страны — от обороны до социальных выплат и работы критически важных сфер.

На оборону и безопасность потребуется еще больше средств

По словам Корецкого, в следующем году бюджетные расходы на оборону и безопасность составят почти 44% ВВП. При этом Украине понадобятся дополнительные ресурсы для финансирования Сил обороны.

Отдельную внебюджетную потребность для армии правительство оценивает в 45 млрд долларов.

Российские удары сокращают доходы бюджета

Корецкий сообщил о финансовых последствиях российских атак на украинскую энергетику, предприятия и инфраструктуру. По его словам, из-за разрушений и остановки работы предприятий налоговые поступления к концу 2026 года будут примерно на 1,5 млрд долларов меньше прогноза.

Выступая на министерском круглом столе МВФ и Всемирного банка по видеосвязи из Киева после очередного массированного удара РФ по энергетической инфраструктуре, премьер-министр отметил, что Россия систематически атакует критическую инфраструктуру, бизнес, производства и гражданские объекты, что напрямую влияет на экономическую активность и доходы государственного бюджета.

Украина должна выполнить свои обязательства

Корецкий также сообщил, что на этой неделе правительство должно утвердить необходимые решения для продолжения международного финансирования. Верховная Рада, со своей стороны, должна рассмотреть законопроекты, предусмотренные программами поддержки МВФ, Всемирного банка и ЕС.

Отдельно премьер-министр поблагодарил партнеров за определение источников финансирования потребностей Украины в 2026 году, а ЕС — за Ukraine Support Loan в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября Украина подверглась массированной воздушной атаке со стороны врага. За ночь Россия запустила 124 дрона, ещё 145 — в течение дня. А вечером в нашем небе постоянно фиксировались десятки "шахидов". Под ударами оказались энергетика, логистика, железная дорога.