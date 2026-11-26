Ветераны и члены их семей могут получить грант от D. Solutions: как подать заявку

Компания D.Solutions, работающая под брендом YASNO, продолжает принимать заявки на грантовую программу "Свет для ветеранского бизнеса", в рамках которой 15 предприятий смогут получить компенсацию расходов на электроэнергию в размере около 250 тыс. грн каждое.

Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что подать заявку до 20 декабря могут не только ветераны и ветеранки, владеющие бизнесом, но и члены их семей. В частности, жены и совершеннолетние дети, которые вместе с ветеранами развивают семейное дело.

Участие в программе могут принять предприятия со всей Украины. Для этого бизнес должен быть клиентом ООО "ЯСНО+". Компании, которые пользуются услугами других поставщиков, также могут присоединиться к программе после перехода на поставку электроэнергии от D.Solutions.

Для получения гранта не нужно готовить бизнес-план, финансовые прогнозы или сложную отчетность. Достаточно соответствовать условиям программы, заполнить заявку и предоставить необходимые документы.

Победители получат компенсацию стоимости 25 тыс. кВт·ч электроэнергии в течение шести месяцев. Это позволит каждому из 15 предприятий сэкономить около 250 тыс. грн на оплате электроэнергии в отопительный сезон.

Напомним, D.Solutions проводит второй сезон грантовой программы "Свет для ветеранского бизнеса". Во время первого сезона поддержку получили предприятия из разных регионов Украины, в частности автомойки, фермерские хозяйства, зоомагазин и другие малые бизнесы.