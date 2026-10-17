В Украине запустили серийное производство турбореактивных двигателей для дронов: раньше их не было

В Украине уже шесть оборонных компаний серийно производят миниатюрные турбореактивные двигатели для дронов. Еще 11 стартапов занимаются соответствующими разработками и также потенциально могут в ближайшем будущем перейти к производству.

Об этом в интервью "Оборонке" рассказал руководитель оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк. По его словам, Brave1 начал финансировать это направление еще в 2025 году, а на налаживание производства ушло более полутора лет.

Критически важно для Украины

"Мы понимали, что Украине может понадобиться, может оказаться критически важным для страны наличие собственного производства небольших турбореактивных двигателей. Раньше их в Украине не было, ни одна частная компания их не производила. В 2025 году мы запустили программу, начали финансирование, выделили это в отдельный сегмент, начали работать с производителями", – отметил Гриценюк.

Он уточнил, что шесть компаний уже серийно производят такие двигатели, "продают их, и они уже применяются в наших украинских дронах".

Почему это важно

Поставки компактных турбореактивных двигателей являются одной из неотложных задач на пути к масштабированию производства новых дронов-перехватчиков. В Brave1 оптимистично оценивают перспективы их поставок.

"У нас есть 22 команды, 22 компании в Украине, работающие над созданием высокоскоростных дронов, способных догонять или иным образом поражать "Шахеды" или небольшие крылатые ракеты, такие как "Герань-5". И 12 из них получили от государства финансирование, средства, чтобы ускорить процесс разработки этих средств перехвата. То есть 22 – это общее количество только по скоростным дронам, так называемым перехватчикам", – отметил глава Brave1.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разработчики совершенствуют комплекс "Ай-Петри", чтобы с помощью искусственного интеллекта оперативнее выявлять воздушные угрозы и координировать работу средств противодействия.

При этом программная система уже работает в экспериментальном режиме в Киеве, Одессе и Запорожье, а сейчас ее внедряют в Днепре.