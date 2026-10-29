В Украине нет рыночных оснований для отмены нулевой квоты на экспорт лома, – Каленков

В Украине сейчас нет экономических оснований для отмены нулевой квоты на экспорт стального лома или разрешения на его беспошлинный вывоз.

Об этом заявил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков, комментируя ситуацию на рынке.

По его словам, решения об экспорте нужно принимать только после анализа фактической ситуации на рынке за осенние месяцы – сентябрь, октябрь и ноябрь. "Только на основе этих цифр в декабре можно провести совместное совещание в профильном министерстве, чтобы выяснить, наблюдается ли такая проблема и есть ли вообще профицит лома", – говорит Каленков.

Он считает преждевременными призывы части заготовителей лома открыть экспорт сразу после российских ударов по украинским металлургическим предприятиям. Ведь на момент появления таких предложений даже не было понятно, как будет развиваться ситуация с загрузкой заводов и потребностью металлургов в сырье.

"Еще не разобравшись в ситуации, не понимая дальнейшего развития событий, они фактически сразу "похоронили" украинскую металлургию", – говорит президент Укрметаллургпрома.

Он также подчеркнул, что лом является стратегическим сырьем для украинской металлургии, поэтому его беспошлинный экспорт, по его мнению, не отвечает интересам государства в условиях войны и необходимости сохранять внутреннее производство.

Он также отметил, что внутренняя переработка лома приносит бюджету до 13–15 тыс. грн налогов с каждой тонны выплавленной продукции, тогда как при экспорте сырья бюджетные поступления составляют лишь 50–100 грн с тонны. Поэтому вопрос о возможном открытии экспорта можно обсуждать только после подтверждения реального профицита лома на внутреннем рынке.

Ранее в GMK Center заявили, что отмена нулевой квоты может вернуть старые "серые" схемы, когда украинский лом вывозили в ЕС без пошлины, переоформляли и затем отправляли в Турцию. Фактически это позволяло обходить экспортную пошлину €180 за тонну. В результате трейдеры зарабатывали на вывозе сырья, а бюджет терял десятки миллионов евро. Разница для государства огромна, ведь экспорт одной тонны лома приносит бюджету лишь 50–100 грн.