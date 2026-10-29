В Ассоциации газодобывающих компаний объяснили, почему частичный экспорт газа не угрожает внутреннему рынку

Частичный экспорт газа, который недавно разрешил Кабмин, не должен создать рисков для внутреннего снабжения и газового баланса Украины. Речь идет об ограниченном и жестко регулируемом механизме, который ввели на фоне профицита ресурса в коммерческом сегменте.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

По его словам, до полномасштабной войны промышленность была одним из крупнейших потребителей газа в Украине. Сейчас из-за российских ударов по предприятиям коммерческий спрос существенно сократился.

"И, фактически, в среднем, если до полномасштабной войны это была где-то треть, то сейчас эти показатели упали где-то минимум на 30-40%. То есть на данный момент где-то 20-25% – это коммерческий промышленный рынок, а 75% – так называемый регулируемый рынок населения, Теплокоммунэнерго", – пояснил Петренко.

Именно на коммерческом рынке преимущественно продают свой ресурс частные добытчики. Из-за падения промышленного потребления они начали добывать больше газа, чем могли реализовать внутри страны

"Частные добывающие компании фактически начали добывать больше газа, чем могли продать на украинском рынке. То есть у нас возник так называемый профицит – добыча превышает потребление", – отметил Петренко.

По его словам, именно в таких условиях государство согласовало возможность экспорта части украинского газа. При этом механизм специально сделали ограниченным и контролируемым, чтобы внешние продажи не сказались на обеспечении украинских потребителей.

"Были проведены соответствующие переговоры и, соответственно, принято очень ограниченное, очень регулируемое решение о предоставлении частным компаниям права осуществлять экспорт, который никоим образом не повлияет на поставки газа в Украине, никоим образом не повлияет на энергетический баланс, но добавит дополнительные налоги в государственный бюджет Украины", – подчеркнул Петренко.

В то же время Украина заранее накопила ресурс для прохождения отопительного сезона. Петренко отметил, что подземные хранилища удалось наполнить, в частности, газом украинской добычи.

"Украина смогла заранее заполнить подземные хранилища газа ресурсом именно украинской добычи. И как раз этот ресурс будет использован для того, чтобы успешно пройти зиму", – сказал он.

Ранее вице-президент по вопросам энергетики ICC Ukraine Александр Трохимец подчеркивал, что продажа газа за рубеж может дать добывающим компаниям оборотные средства на ремонт поврежденных российскими атаками объектов и продолжение добычи.