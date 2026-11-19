Правительство направило дополнительные 81,4 млрд грн на неотложные нужды Минобороны: куда пойдут выплаты

Кабинет министров Украины 19 ноября направил дополнительно 81,4 млрд грн на неотложные нужды Министерства обороны. Более 90% выделенной суммы пойдут на выплаты военнослужащим, которые выполняют боевые задачи.

О принятом решении сообщил премьер-министр Украины в своем официальном канале. По его словам, правительство должно обеспечить своевременное финансирование и стабильные выплаты украинским защитникам.

"Сегодня, 19 ноября, на заседании правительства мы приняли ряд решений. Самое важное – направляем дополнительно 81 миллиард гривен на неотложные нужды Минобороны. Более 90% этой суммы пойдут на выплаты военнослужащим. Таким образом обеспечиваем своевременное финансирование и стабильные выплаты военным, выполняющим боевые задачи", – отметил глава правительства.

Потребности бюджета

В то же время Украине нужны значительные объемы внешнего финансирования для покрытия государственных расходов в ближайшие годы.

Напомним, для покрытия потреб в 2027 году Украине необходимо еще 32,6 млрд долларов. Ежегодная базовая потребность страны во внешнем финансировании остается на уровне почти 50 млрд долларов.

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