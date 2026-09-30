Правительство перешло в режим максимальной экономии, но этого недостаточно: Корецкий озвучил план по наполнению бюджета

Кабинет Министров Украины перешел в режим максимальной экономии и отложил все непервоочередные расходы, однако этих мер недостаточно для покрытия финансовых потребностей государства. Для привлечения необходимого финансирования Украина должна выполнить взятые на себя обязательства перед международными партнерами: речь идет о правительственных решениях и законодательных изменениях.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он подчеркнул, что задержка с принятием необходимых решений может поставить под угрозу финансирование обороны и обеспечение устойчивости государства.

Правительство приняло ещё четыре необходимых решения

Корецкий сообщил, что на заседании правительства 30 сентября были приняты еще четыре решения в рамках обязательств Украины перед международными партнерами.

Таким образом, из 42 запланированных правительственных решений выполнено уже 17. Остальные, по словам премьера, необходимо завершить до 15 октября.

"За эти две недели нужно максимально ускорить работу и проконтролировать, чтобы каждое решение было доведено до конца. Любая задержка обходится очень дорого", — заявил Корецкий.

Он подчеркнул, что от выполнения этих обязательств зависят оборона Украины, устойчивость государства и его способность противостоять России.

Международное финансирование зависит от выполнения обязательств Украиной

По словам Корецкого, нынешний режим экономии необходим, но сам по себе не решает проблему дефицита государственных финансов.

"Правительство перешло в режим максимальной экономии и отложило все непервоочередные расходы. Но этого недостаточно", – отметил премьер.

Он подчеркнул, что для Украины по-прежнему критически важно получение средств от международных партнеров. Для этого необходимо выполнить два блока обязательств – решения правительства и законодательные изменения, которые должна принять Верховная Рада.

Корецкий также поблагодарил народных депутатов за работу в ходе прошедшей пленарной недели и за поддержку части необходимых законопроектов в первом чтении.

Корецкий призвал ускорить работу

Премьер заявил, что лично будет отчитываться о выполнении правительственной части обязательств. Он призвал максимально ускорить работу в течение следующих двух недель и проконтролировать выполнение каждого решения.

"От выполнения этих обязательств зависят наша оборона, устойчивость государства и способность противостоять России", — подчеркнул Корецкий.

Ранее правительство определило приоритетность государственных расходов из-за дефицита средств и задержки части международного финансирования. По словам премьера, первоочередными остаются расходы на оборону и социальную сферу, тогда как непервоочередные расходы должны быть приостановлены до получения необходимого финансирования.

Корецкий также заявил о готовности правительства к конструктивной работе с Верховной Радой над необходимыми законопроектами.

"Это совместная работа и наша общая ответственность", — сказал глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA:

Кабмин ввел жесткий режим экономии бюджетных средств, которые в настоящее время не идут на нужды обороны. Правительство планирует сэкономить 70 млрд грн, которые должны быть полностью направлены на финансирование Сил обороны.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий на фоне экономии объявил об изменениях в государственном управлении. В Украине пересмотрят численность сотрудников центральных органов исполнительной власти – министерств, государственных служб, агентств, инспекций и других органов, деятельность которых направляет и координирует Кабинет министров. Также сократят лишние вакантные должности и проанализируют количество заместителей министров.