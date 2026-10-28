"Укрзалізниця" рискует перевезти менее 130 млн тонн грузов: новое повышение тарифов лишь усугубит кризис

2026 год может стать антирекордным для "Укрзалізниці": годовой объем грузовых перевозок рискует упасть ниже 130 млн тонн против 314 млн тонн в 2021 году. Это означает потерю почти 60% довоенной грузовой базы, которая традиционно была главным источником доходов компании.

По оценке Центра транспортных стратегий, главные причины падения – война, оккупация промышленных регионов, блокировка морских портов, удары по предприятиям и инфраструктуре, а также резкий рост стоимости железнодорожной логистики.

При этом с 1 августа 2026 года грузовые тарифы УЗ уже выросли на 30%. В долларовом эквиваленте они более чем вдвое превышают уровень 2021 года. Однако ожидаемого финансового эффекта это не дало: в самой "Укрзалізниці", как отмечает издание, признают, что падение объемов перевозок фактически нивелировало эффект от повышения тарифов. Несмотря на это, на 2027 год уже анонсировано еще одно повышение – на 15%.

Проблема заключается в том, что каждое следующее увеличение тарифной нагрузки делает часть производства и экспорта экономически невыгодной. Предприятия сокращают отгрузки или останавливаются, УЗ теряет грузы и доходы, а затем пытается компенсировать это новым повышением тарифов.

Больше всего грузовая база железной дороги сократилась именно за счет промышленности. Около 70–80 млн тонн потеряно из-за разрушения и оккупации предприятий на востоке и юге. Еще 90–100 млн тонн приходятся на предприятия, которые остановились или существенно сократили производство из-за ударов, дорогой энергии, логистики и потери рынков.

Ситуацию усугубляет блокада портов. Экспорт через западную границу обходится в 2–3 раза дороже довоенной логистики. При этом на подходах к пограничным переходам в очередях стоят более 20 тыс. вагонов, тогда как фактическая передача составляет примерно 1050–1150 вагонов в сутки.

То есть предприятия одновременно платят тариф, повышенный на 30%, и несут дополнительные расходы из-за значительно более длинных маршрутов.

В материале отмечается: военные потери самой УЗ также значительны – повреждены локомотивы, пути, мосты и тяговые подстанции. Однако бизнес не виноват в этих потерях, поэтому перекладывать все их бремя на грузоотправителей через тарифы несправедливо.

Если такая политика продолжится, часть предприятий может просто не дожить до этапа послевоенного восстановления. А значит, железная дорога потеряет именно тех клиентов, которые в будущем должны были восстановить ее грузовую и доходную базу.

Альтернативой новому повышению тарифов должны стать другие механизмы. Прежде всего – оптимизация расходов и инфраструктуры УЗ. Отдельно предлагается полностью финансировать убыточные пригородные и пассажирские перевозки из государственного бюджета, а не за счет грузового сегмента. Согласно оценке материала, только для пригородных перевозок в бюджете-2027 потребуется дополнительно около 10 млрд грн сверх уже предусмотренных 16,1 млрд грн на пассажирское движение дальнего следования.

Еще одним ключевым решением должна стать системная международная поддержка УЗ на время войны. Речь идет о грантах, льготных кредитах и донорских программах для восстановления инфраструктуры, подвижного состава и энергетической устойчивости.

Логика проста: если финансовые проблемы "Укрзалізниці" вызваны войной, блокадой портов и разрушением инфраструктуры, то компенсировать их нужно за счет государственной и международной поддержки, а не новыми счетами для предприятий, которые еще продолжают работать. Иначе новое повышение тарифов не спасет УЗ, а лишь ускорит сокращение производства, экспорта и самой грузовой базы железной дороги.