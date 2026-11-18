"Укрзалізниця" сообщила о технических работах: когда не будут работать кассы и приложение

В ночь на 19 ноября пассажиры не смогут приобрести или вернуть билеты на поезда дальнего и регионального сообщения. Ограничения будут действовать несколько часов из-за плановых технических работ в информационных системах Укрзалізниці.

Об этом сообщили в Укрзалізниці. В компании назвали время проведения технических работ и попросили пассажиров учесть это.

Когда нельзя будет приобрести или вернуть билеты

Работы запланированы на 19 ноября с 00:30 до 07:10, и в это время оформление билетов будет недоступно как в железнодорожных кассах, так и через электронные каналы продаж.

Ограничения коснутся всех билетов на поезда дальнего и регионального сообщения. В указанный промежуток времени пассажиры не смогут оформить новые проездные документы или вернуть уже купленные.

В то же время билеты, купленные ранее, останутся доступными в мобильном приложении Укрзалізниці. Поэтому пассажирам, у которых уже есть проездные документы, не нужно оформлять их повторно.

Какие билеты можно будет купить без ограничений

Технические работы не повлияют на продажу билетов на пригородные поезда и Киевскую кольцевую электричку. Их можно будет купить в приложении Укрзалізниці в обычном режиме.

В компании призвали пассажиров учитывать время проведения технических работ при планировании поездок.

Напомним также, что украинцам изменили движение поездов за границу. 17 и 18 ноября 2026 года два венгерских поезда по маршруту "Будапешт – Мукачево" будут курсировать только до Чопа из-за рисков безопасности после российской атаки на Закарпатье. Далее пассажиры смогут добраться до Мукачево пригородными поездами "Укрзалізниці" (УЗ), тогда как ночной поезд Будапешт – Мукачево – Киев продолжит движение по привычному маршруту.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Житомира и Луцка смогут ездить в Польшу без пересадок по железной дороге. С 20 ноября начнет курсировать международный поезд №123/124 Киев – Холм, который впервые соединит эти областные центры с польским городом. Оттуда пассажиры смогут пересесть на поезда до Варшавы, Люблина и Познани.