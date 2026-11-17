"Укрнафта" восстанавливает объекты после атак и строит новую генерацию, – Тимоти Додсон на ReBuild Ukraine 2026

"Укрнафта" направляет ресурсы на защиту и восстановление производственных объектов после российских атак и строит новую генерацию. Об этом рассказал председатель Наблюдательного совета "Укрнафты" Тимоти Додсон на международной конференции ReBuild Ukraine 2026 в Варшаве.

Вместе с представителями "Нафтогаза Украины", Оператора ГТС Украины, Европейской комиссии, ПРООН и международного бизнеса он обсудил вызовы восстановления украинской энергетики и представил опыт "Укрнафты" в обеспечении стабильной работы производственных объектов во время войны.

"Несмотря на постоянные российские атаки на критическую инфраструктуру, "Укрнафта" продолжает добычу. В 2025 году мы увеличили добычу нефти на 3,8%, газа – на 2,9%. В то же время вынуждены направлять значительные ресурсы на защиту и восстановление производственных объектов. Эти расходы стали постоянной частью нашей инвестиционной политики", – отметил Тимоти Додсон.

Компания продолжает бурение новых скважин, усиливает защиту инфраструктуры и развивает собственное энергоснабжение производственных объектов. Параллельно "Укрнафта" реализует проекты электрогенерации общей мощностью 330 МВт с привлечением международного финансирования.

Особое внимание уделили препятствиям для реализации масштабных энергетических проектов: нехватке квалифицированных подрядчиков, рискам безопасности, длительным закупочным процедурам и необходимости страхования военных рисков.

"Наша задача – соблюдать международные стандарты и одновременно находить гибкие решения для работы в условиях войны. Для этого нам необходимо сотрудничество с международными поставщиками оборудования, технологий и инженерных решений", – подчеркнул глава Наблюдательного совета.

ReBuild Ukraine 2026 стала площадкой для обсуждения практических механизмов сотрудничества, необходимых для поддержки энергетической устойчивости Украины и реализации новых инвестиционных проектов.