Украинцы массово покупают автомобили "за 1 гривну": какая схема крадет у бюджета миллиарды

Рынок подержанных автомобилей в Украине почти полностью находится в тени – 92 % сделок заключаются с минимальной уплатой налогов. Учитывая, что объемы "серого" рынка оцениваются в 20 млрд грн, госбюджет страны ежегодно недополучает из-за этого миллиарды.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он подчеркнул, что, несмотря на многочисленные проверки и поручения контролирующим и правоохранительным органам, ситуация на авторынке практически не меняется.

Какие автосхемы процветают в Украине

По словам Гетманцева, ключевым инструментом уклонения от уплаты налогов остается практика заключения сделок по искусственно заниженной стоимости грузового и легкового транспорта. А по данным МВД, только за 8 месяцев 2026 года в Украине:

2026 автомобилей было продано по цене 1 гривна

более 84 тысяч машин – дешевле, чем за 50 тысяч гривен.

В то же время, по данным профильных маркетплейсов, среди 950 продавцов с признаками теневой деятельности львиную долю объявлений занимают крупные игроки. Всего 16 автосетей контролируют 35% всех предложений в этом сегменте.

На этом фоне Даниил Гетманцев высказал публичные претензии к Государственной налоговой службе (ГНС) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) из-за недостаточного контроля за реальными ценами в договорах купли-продажи.

"Выявить схему – не значит ликвидировать ее. Прошел год, а теневой авторынок как работал, так и продолжает работать. Нам нужны не отчеты, а конкретный результат – детинизация рынка и реальные поступления в бюджет", – подчеркнул председатель профильного комитета.

Положительными сдвигами на авторынке Гетманцев назвал лишь ликвидацию схемы ввоза автомобилей по стандарту "Евро-1" и прекращение использования ФЛП на едином налоге для перепродажи машин. Однако политик подчеркнул, что это остается "каплей в море" на фоне общих масштабов потерь бюджета.

Как уже сообщал OBOZ.UA, комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который предлагает штрафовать за чрезмерно громкий выхлоп на 17 тыс. грн во время военного положения, а за повторное нарушение – на 34 тыс. грн с возможным лишением прав. В то же время законопроект еще не принят, его планируют доработать и вынести на голосование в парламенте, поэтому пока водителей по новым штрафам не наказывают.