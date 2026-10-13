Украинский бизнес более активно готовится к энергетическим вызовам, – Коваленко

Украинский бизнес уделяет все больше внимания подготовке к энергетическим вызовам. В настоящее время около трети компаний уже системно занимаются вопросами энергообеспечения, еще треть находится в поиске необходимых решений.

Об этом заявил генеральный директор D.Solutions Сергей Коваленко.

"Доля бизнеса, который готовится и уже подготовился, очень сильно растет. Я думаю, что энергетика представляет наибольшую сложность именно для малого бизнеса. Условно говоря, у тебя иногда нет других вариантов, кроме генератора. И очень крупным компаниям тоже, потому что что бы ты ни делал, ты не можешь покрыть свое потребление. У среднего бизнеса больше возможностей для маневра, и они этим пользуются", – рассказал он.

Коваленко рассказал, что на данный момент треть предприятий уже разбирается в энергетике, сделала это одним из своих основных направлений и максимально подготовилась.

Он добавил, что треть предприятий сейчас находится в поиске, а еще треть постепенно занимается обеспечением своей энергонезависимости.

Ранее D.Solutions запустила на платформе YASNO Power бесплатную функцию "Автопилот", которая помогает сокращать расходы на электроэнергию и сохранять необходимый заряд домашней батареи на случай отключений.