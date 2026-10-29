Украинскую сталь ограничивают в ЕС, зато продолжают завозить российские слябы – "Метинвест"

Евросоюз существенно сократил доступ украинской стали на свой рынок, тогда как квоты на российские слябы фактически оставили на историческом уровне благодаря активному лобби. Об этом рассказал руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз во время Киевского международного экономического форума.

По его словам, квоты на импорт украинской стали в ЕС сократили более чем на 60%. Если раньше Украина поставляла на европейский рынок около 2 млн тонн металлопродукции в год, то теперь ее квота составляет около 670 тыс. тонн.

Часть доступного объема распределили между несколькими странами по принципу "кто первым пришел, тот первым и выбрал". По словам Водовиза, общую квоту в 360 тыс. тонн турецкие производители выбрали за первые два дня. "Вот и весь "честный" подход Еврокомиссии к Украине", – говорит он.

Водовиз также назвал торговую политику ЕС непредсказуемой. По его словам, в 2025 году Украине давали сигналы, что новых ограничений в виде CBAM и квот не будет, однако в итоге были введены оба механизма.

При этом Европа остается главным рынком для украинской металлургии. Из-за войны, дорогой электроэнергии, повышения тарифов "Укрзалізниці", страхования и проблем с морской логистикой поставки на отдаленные рынки стали значительно менее выгодными.

Отдельный риск заключается в том, что нынешние ограничения могут закрепить на годы. Еврокомиссия анализирует импорт стали за шесть месяцев, с июля по декабрь, и на этой основе может определять квоты на следующие 5–10 лет.

"Мы очень переживаем, что из-за разбитых заводов сейчас не можем поставлять продукцию. Есть риск, что по итогам этих шести месяцев нам установят минимальную квоту на следующие 10 лет", – сказал Водовиз.

Он также рассказал об активности российского лобби в Брюсселе – которое, по его словам, работает против расширения доступа украинской стали на европейский рынок. "Мы видим, что российское лобби в Брюсселе присутствует. Они нанимают компании, борются за то, чтобы Украину в Европу не допускали. И когда мы заходим в одни кабинеты, оттуда выходит российская делегация", – говорит он.

В то же время, по его словам, квоты на импорт российских слябов в ЕС зафиксировали на историческом уровне на пять лет. То есть поставки этой продукции из России фактически не сократились так, как украинский экспорт.

В "Метинвесте" считают, что Украине необходимо активнее отстаивать свои интересы в переговорах с ЕС. Среди других необходимых шагов Водовиз назвал страхование военных рисков, привлечение донорского финансирования для восстановления промышленности и расширение доступа украинских компаний к международным средствам.

По его словам, отдельной проблемой остается Ukraine Facility: из примерно $8 млрд, предусмотренных для бизнеса, украинские компании, по его оценке, получили максимум около $200 млн.

Без изменения подхода к торговой политике и финансированию Украина рискует надолго потерять позиции на европейском рынке именно в тот момент, когда собственные предприятия работают в условиях войны и ограниченной логистики, резюмировал он.

Как известно, из-за введения ЕС квот на украинскую металлопродукцию и экопошлины CBAM Украина может потерять более $1 млрд до конца года. По оценкам GMK Center, $850 млн–$1 млрд валютной выручки мы потеряем из-за новых квот ЕС, еще $400–450 млн – потеря экспорта из-за действия механизма европейской экопошлины.