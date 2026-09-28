Переживающая кризис украинская металлургия нуждается в Фонде восстановления промышленности и международной поддержке – медиа

Украинская металлургия переживает один из самых тяжелых периодов с начала полномасштабной войны. Крупнейшие производители остановили работу после российских ударов, а отрасль одновременно страдает от блокады портов, дорогой логистики и новых торговых ограничений в ЕС, пишет The Kyiv Independent.

2026 год стал худшим для отрасли с 2022 года, когда после оккупации и разрушения "Азовстали" и ММК имени Ильича Украина потеряла около 40% сталелитейных мощностей. С августа металлургические объекты по меньшей мере девять раз подвергались атакам баллистическими ракетами, что могло обойтись металлургическим компаниям почти в $100 млн, пишет издание.

Российские удары были нацелены на критически важное оборудование – доменные печи и энергетическую инфраструктуру, без которых невозможно стабильно производить чугун и сталь. "Метинвест", "Интерпайп" и "ArcelorMittal Kryvyi Rih" – три крупнейшие металлургические компании страны – были вынуждены приостанавливать сталелитейное производство. "У нас фактически нет другого выбора. Иначе нам придется остановить производство до конца войны, которая может длиться еще много лет, и я сомневаюсь, что за это время мы сможем сохранить наших работников", – сказал в комментарии изданию президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

На этом фоне представители отрасли предлагают создать отдельный фонд восстановления металлургии по аналогии с Фондом поддержки энергетики Украины. Механизм предусматривает привлечение средств международных партнеров для закупки критически важного оборудования в Европе, проведения аварийных ремонтов и восстановления поврежденных производственных мощностей.

"Такой Фонд восстановления мог бы помочь пострадавшим производителям финансировать аварийные ремонты, восстанавливать производственные мощности и повышать устойчивость предприятий. Ведь крупные промышленные работодатели вблизи линии фронта подвергаются одним из самых сильных атак, при этом обеспечивая десятки тысяч рабочих мест и поддерживая экономику своих регионов", – говорит руководитель офиса генерального директора "Метинвеста" Александр Водовиз.

Еще одной проблемой остается доступ к международному финансированию: крупные металлургические компании не могут получать поддержку от международных финансовых институтов из-за структуры собственности. Поэтому правительству необходимо начать переговоры, в частности с ЕБРР, о возможности финансирования таких предприятий в условиях войны.

Серьезным фактором давления остается и логистика. Из-за фактического закрытия черноморских портов компании вынуждены перевозить грузы по железной дороге и через порты Польши и Румынии. Перевозка отдельных грузов, в частности коксующегося угля, подорожала на 50–60%: это особенно критично для предприятий, которые и без того теряют десятки миллионов долларов ежемесячно. Часть логистических расходов также могли бы совместно компенсировать украинское государство и европейские партнеры.

Отдельный блок проблем связан с доступом к рынку ЕС. Украинские производители одновременно сталкиваются с новыми квотами на сталь и механизмом CBAM, который повышает стоимость поставок углеродоемкой продукции в Евросоюз, поэтому государство должно принять меры, чтобы добиться для металлургии более широких возможностей для экспорта стали в ЕС и смягчения действия CBAM. Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква предупреждает: дальнейший спад в металлургии ударит не только по производителям стали. По его словам, строительным компаниям придется импортировать более дорогую сталь из Европы, что может повысить стоимость строительства, усилить инфляционное давление и увеличить расходы на будущее восстановление страны.

"Одним из главных шагов для стабилизации отрасли остается возобновление работы черноморских портов. Это позволило бы не только снизить логистические расходы, но и возобновить экспорт железорудного сырья даже тем предприятиям, которые пока не могут вернуться к полноценному производству стали.

Впрочем, даже при наличии внешнего финансирования и государственной поддержки быстрого восстановления не произойдет. Поэтому в отрасли сейчас говорят не столько о развитии, сколько о сохранении производства, персонала и возможности возобновить полноценную работу после стабилизации ситуации с безопасностью", – резюмирует издание.