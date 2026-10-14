Украинская делегация ознакомилась с мировыми практиками ответственной игры на SBC Summit 2026 в Лиссабоне

Общественный союз "Центр ответственной игры" при поддержке партнеров организовал поездку представителей украинских государственных учреждений на SBC Summit 2026, который проходил в Лиссабоне с 29 сентября по 1 октября. Там делегация изучала, как в мире выстраивается система защиты игроков.

SBC Summit входит в число крупнейших мировых форумов отрасли. Ежегодно сюда съезжаются представители государственных органов и операторов рынка, технологических компаний и общественного сектора, чтобы обсудить развитие индустрии и вопросы защиты игроков. Программа саммита охватывает множество направлений – от платежных решений и технологий до государственной политики в сфере азартных игр, поэтому он давно стал для отрасли одной из главных профессиональных площадок.

Украинская делегация ознаком... Развернуть

Для Responsible Gambling Center участие в саммите стало продолжением международной работы, которую организация ведет с целью изучения современных методов профилактики игровой зависимости и внедрения наиболее эффективных из них в украинскую систему ответственной игры. В состав делегации вошли специалисты государственных учреждений и экспертного сообщества, которые вместе с командой центра в течение трех дней посещали панельные дискуссии и профессиональные сессии.

Наибольший интерес у делегации вызвал Player Protection Symposium. Это отдельный блок программы, полностью посвященный защите игроков и снижению вреда от азартных игр. Значительная часть обсуждений на нем касалась искусственного интеллекта и аналитики данных, которые помогают автоматически отслеживать поведение игрока и замечать первые тревожные сигналы еще до того, как игра перестает быть развлечением. Такой мониторинг позволяет своевременно фиксировать изменения в поведении человека и реагировать на них, пока риски остаются умеренными.

Участники также активно обсуждали распределение ответственности за защиту игроков между государством, контролирующими органами, операторами и самими игроками. Спикеры много говорили о механизмах сотрудничества всех сторон и о том, какую роль в построении эффективной системы ответственной игры могут сыграть независимые организации и экспертное сообщество.

Украинская делегация ознаком... Развернуть

"Одним из важных выводов SBC Summit для меня стало то, что современная система защиты игроков все больше основывается на превентивном подходе. Новые технологии позволяют не только реагировать на уже сложившуюся проблему, но и значительно раньше замечать изменения в поведении игрока и соответствующие риски. Для Украины особенно важно изучать такие практики и понимать, какие из них могут быть эффективно адаптированы к нашей системе", – отметила Марина Слободниченко, основательница Responsible Gambling Center

Отдельную часть программы посвятили коммуникации с игроками и профилактике рисков. Эксперты делились опытом того, как доносить до потребителей информацию о возможных последствиях азартных игр и формировать ответственное поведение, чтобы человек мог вовремя установить для себя лимиты. Наряду с этим обсуждалась тема этики рекламы, ведь маркетинговые кампании заметно влияют на поведение аудитории. Поэтому рекламные сообщения требуют взвешенного подхода, особенно когда речь идет об уязвимых группах населения.

В ходе сессий направления Compliance Tech украинские участники познакомились с технологическими инструментами, которые применяются для контроля в отрасли. Одним из них были affordability checks, то есть проверки финансовой состоятельности игроков, которые помогают оценить, не угрожают ли расходы на игру финансовому положению человека, и своевременно на это отреагировать. Специалисты также рассказывали о цифровой идентификации и процедурах KYC, а также о системах оценки рисков, которые помогают предотвращать мошенничество и злоупотребления.

Немало внимания делегация уделила и тому, как выстраивают государственную политику в сфере азартных игр другие страны. На саммите рассматривался опыт различных юрисдикций в реформировании рынка и лицензировании, в противодействии нелегальным операторам и в создании прозрачных правил для всех участников. Речь шла, в частности, об инструментах, позволяющих развивать легальный рынок и одновременно сохранять эффективный государственный контроль и усиливать защиту игроков. Важным результатом поездки стала также возможность для представителей различных украинских государственных институтов пообщаться между собой, что открывает путь к более тесному межведомственному сотрудничеству уже в Украине.

Среди практик, которые могли бы пригодиться для развития ответственной игры в Украине, участники особо отметили технологии раннего выявления рискованного поведения и механизмы, помогающие игрокам устанавливать лимиты. Полезным представляется также опыт оценки финансовых рисков и цифровой идентификации, подходы к ответственной рекламе и наработки в области сотрудничества государства, контролирующего органа, гражданского общества и ответственного бизнеса.

"Международный профессиональный диалог позволяет системно анализировать, как меняются подходы к регуляторной политике, ответственной игре и защите игроков в мире, и выявлять практики, которые могут быть полезны для Украины. Важно, чтобы международный опыт не оставался лишь предметом обсуждений, а помогал формировать практические решения, совершенствовать регуляторную сферу и предотвращать игровую зависимость", – отметила Зоряна Топорецкая, глава Проектного офиса при Министерстве цифровой трансформации по рассмотрению научных рекомендаций и экспертных консультаций по вопросам государственной политики в сфере азартных игр и лотерей.

Поездка на SBC Summit 2026 дала украинским специалистам возможность воочию увидеть, в каком направлении движется мир в вопросах ответственной игры и технологий защиты игроков, а также пообщаться с международными экспертами из различных секторов. ОБ "Центр ответственной игры" при поддержке партнеров и в дальнейшем будет изучать международный опыт в сфере профилактики игровой зависимости и защиты игроков, чтобы адаптировать наиболее эффективные из них к украинским реалиям.