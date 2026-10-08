Украина теряет собственный газ из-за войны, сложных геологических условий и регуляторных барьеров, – Заец

Сегодня добычу газа в Украине сдерживают сразу три фактора: российские атаки, сложная геология месторождений и решения регулирующих органов, которые не позволяют стратегическим активам работать в полную силу. Об этом в колонке о проблемах украинской добычи газа пишет генеральный директор группы компаний Smart Energy Алексей Заец.

По его словам, в Украине есть газ в недрах, профессиональные команды, технологии и опыт добычи. Однако этого недостаточно, чтобы быстро нарастить собственное производство, особенно в преддверии сложной зимы. Газодобывающим компаниям мешают три барьера.

Первой проблемой Заец называет российские удары по энергетической инфраструктуре. Только с начала 2026 года, согласно открытым сообщениям компаний и государственных органов, россияне совершили 293 атаки на объекты группы "Нафтогаз", что уже превышает количество атак за весь 2025 год. Каждый такой удар сопряжен с рисками для работников, остановкой производства, потерей оборудования и дополнительными расходами на восстановление.

Вторая проблема – сложность украинских месторождений. Значительная часть активов, в частности в Полтавской и Харьковской областях, требует глубокого бурения, сложных технологических решений и долгосрочных инвестиций. Заец отмечает, что геологоразведка на одном участке может стоить 8–10 млн долларов, а бурение одной скважины – еще 10–12 млн долларов, при этом результат не гарантирован. При этом добычу газа нельзя просто остановить, а затем возобновить без потерь. В качестве примера он приводит месторождения в Полтавской области, где после восьми месяцев простоя часть скважин потеряла до 70% производительности, а некоторые не удалось восстановить. В Харьковской области после шести месяцев простоя производительность отдельных скважин снизилась на 80–87%.

Третьей проблемой Заец называет барьеры, которые создает само государство. Бывают случаи, когда у компании есть газ, команда, скважины, инфраструктура и инвестиционная программа, но фактически она не может работать из-за санкционных или связанных с ними регуляторных ограничений. Автор подчеркивает, что санкции остаются важным инструментом национальной безопасности. Но они должны быть настроены так, чтобы поражать угрозы, а не автоматически останавливать украинские предприятия, которые могут работать в интересах государства. По мнению Заеца, Украине необходимо проводить разграничение между персональными санкциями и деятельностью компаний, которые могут становиться заложниками таких решений. Если к лицу, подпадающему под санкции, имеются претензии, ограничения в отношении него должны действовать. Но стратегический актив не должен автоматически останавливаться, если его контроль, управление и текущую деятельность можно организовать в интересах Украины.