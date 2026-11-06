Украина впервые за 100 лет практически остановила производство стали – СМИ

Украина впервые как минимум за сто лет практически остановила производство стали из-за российских атак, блокады Черного моря и ужесточения ограничений на экспорт в ЕС.

Об этом говорится в сюжете итальянского телеканала RaiNews24, журналисты которого побывали на "Каметстали" в Каменском Днепропетровской области, остановившейся после российского обстрела в сентябре.

В сюжете отмечается, что металлургическая и горнодобывающая отрасли обеспечивают более 6% ВВП Украины и около 30% экспорта. В самой отрасли работают около 70 тыс. человек, а вместе со смежными секторами без доходов могут остаться до полумиллиона человек.

После остановки предприятий в Запорожье и Кривом Роге "Каметсталь" стала еще одной крупной металлургической площадкой, вынужденной прекратить работу. 5 сентября по предприятию ударили пять баллистических ракет. Они попали в доменные печи – ключевую часть производственного процесса. Предприятие было остановлено, а масштабы ущерба в сюжете называют такими, что их трудно оценить.

"С начала войны наша группа потеряла ММК имени Ильича и "Азовсталь" в Мариуполе, затем Авдеевский коксохимический завод и шахты в Покровске", – рассказал журналистам представитель Метинвеста Олег Давиденко.

На самом "Каметстале" до остановки работали около 7 тыс. человек. Во время сентябрьского удара погибли пятеро работников, а крупный производственный комплекс превратился в зону разрушенного оборудования и почерневшего металла. "Вот эта тишина. Думаю, для наших работников это самый страшный и невыносимый звук", – говорит Давиденко.

Отдельный риск для отрасли – потеря квалифицированных кадров: в "Метинвесте" опасаются, что если работники уедут за границу, восстановить производство даже после завершения боевых действий будет значительно сложнее.

Еще одним фактором, ухудшающим ситуацию, в сюжете называют ужесточение торговых ограничений ЕС с июля. "Мы понимаем, что Европейский Союз фактически защищает собственное производство, но единственным рынком сбыта для Украины является именно Европа. Нас уверяли, что будет учтен контекст войны, в условиях которой мы находимся, но фактически этого не произошло", – отметил Давиденко.

По его словам, украинские производители готовы соблюдать европейские правила, однако просят отложить их применение до прекращения огня или заключения мирного соглашения.