Украина рискует потерять производителей труб из-за промедления Минэкономики с защитными мерами, – Махинова

Украина рискует потерять собственных производителей сварных труб из-за затягивания антидемпингового расследования в отношении импорта из Турции.

Об этом заявила партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko Анжела Махинова, комментируя промедление Министерства экономики в вопросе защиты внутреннего рынка.

По ее словам, в мире протекционизм в металлургии только усиливается: страны активно используют пошлины, квоты и антидемпинговые меры, тогда как украинский рынок остается значительно менее защищенным.

Жалоба украинских производителей на турецкие сварные трубы была подана еще 15 октября 2025 года. Однако расследование началось только 29 января 2026-го, хотя профильное законодательство предусматривало значительно более короткий срок рассмотрения.

За это время импорт из Турции продолжал расти. По данным Махиновой, в 2021–2025 годах он увеличился в 3–5 раз в зависимости от года и составил более 80% общего импорта этой продукции в Украину. Одновременно выросла и демпинговая маржа: с 8% в 2021 году до 39% в 2025-м.

В апреле 2026 года украинские производители попросили применить предварительные антидемпинговые меры, но они так и не были введены. При этом уже по состоянию на конец октября Министерство экономики и окружающей среды завершило необходимые процедуры – и подтвердило наличие оснований для применения антидемпинговой пошлины на уровне 38,3%.

Ожидалось, что вопрос рассмотрит Межведомственная комиссия по международной торговле, однако на заседании 3 ноября решение принято не было. Дальнейшее промедление может сделать защитные меры запоздалыми. "Может случиться так, что, когда будет принято соответствующее решение, защищать уже будет некого", – подчеркнула она.

По ее словам, украинские производители уже вынуждены продавать продукцию с убытками, а это напрямую угрожает рабочим местам, налоговым поступлениям и дальнейшей работе предприятий.

Отдельно она обратила внимание на то, что Турция продолжает торговать с Россией, в частности покупает российский сляб, который может использоваться для производства труб.

По мнению Махиновой, Украине необходимо изменить сам подход к торговой защите: действовать быстрее, применять предварительные меры, когда для этого есть основания, и защищать внутренний рынок так же оперативно, как это делают США, ЕС, Канада и другие страны.

"Украине наконец нужно научиться защищать своих производителей и собственные экономические интересы максимально эффективно и оперативно, как это сейчас делает весь мир", – подытожила она.