Украина рискует дважды заплатить по делу "Моршинской", – Грищенко

Из-за блокирования передачи активов IDS Ukraine ("Моршинской") в управление госбюджет недополучит миллиардные доходы, а в случае взыскания национализации компании по нынешнему сценарию Минюста Украина рискует столкнуться с огромными требованиями о компенсации

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны и общественный деятель Алексей Грищенко.

По его словам, если выплаты превысят выручку от продажи активов группы, в которую входит производитель "Моршинской", разницу придется покрывать государству.

АРМА определило победителем конкурса на управление арестованными корпоративными правами IDS Ukraine юридическое бюро "Приоритас". Однако подписание договора заблокировал суд. По оценке Грищенко, пока активы остаются без нового управляющего, бюджет теряет возможность получить миллиарды гривен от управления ими. Такое затягивание, по мнению Грищенко, выгодно находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Михаилу Фридману.

Параллельно Высший антикоррупционный суд рассматривает иск Минюста о взыскании активов IDS Ukraine в доход государства. Грищенко считает, что в случае взыскания всех корпоративных прав группы под это решение попадут и доли не находящихся под санкциями грузинских акционеров. По его оценке, они могут потребовать от Украины рыночную стоимость своих инвестиций с процентами, ссылаясь на украинско-грузинское соглашение о защите инвестиций.

"Вы посчитали, сколько государство может выручить от продажи IDS и сколько ему, возможно, придется выплатить инвесторам? Если вторая сумма окажется больше, разницу покроем мы с вами", – обратился Грищенко к Минюсту.

Ветеран считает, что структуры Фридмана стремятся купить актив за бесценок, тогда как выплачивать компенсацию грузинам придется по рыночной стоимости.

В этом контексте он упомянул бизнесмена Руслана Шостака, совладельца EVA и VARUS. По словам ветерана, Шостак заявлял об интересе к покупке группы и дал бренду оценку, которую Грищенко считает заниженной. Ветеран также обвинил Шостака в подыгрывании Фридману. Пост Грищенко в Facebook Адвокат юридического бюро "Пріорітас" Никита Спасибухов в сюжете 5 канала подтвердил, что грузинская семья владеет 34% активов группы. "В случае если к грузинским активам будет применена национализация или экспроприация, Украина должна будет компенсировать такие потери инвесторам", – сказал адвокат.