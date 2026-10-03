Украина на фоне бюджетного дефицита может остаться без средств ЕС: народные депутаты решили ослабить контроль над бывшими чиновниками

Украина определила дополнительные бюджетные потребности в размере 27 млрд долларов и попросила Европейскую комиссию предоставить эти средства за счет кредита ЕС на 90 млрд евро. Однако европейские чиновники отказались: ведь Украина не выполнила взятые на себя обязательства, а в Раде приняли скандальную поправку, которая ослабила финансовый контроль над бывшими чиновниками.

Как пишет Financial Times, кредит должен был покрыть большую часть финансовых потребностей Украины. При условии выполнения реформ за год можно было получить 45 млрд евро. Однако в этом году было выделено лишь 15,7 млрд евро, отчасти из-за задержек с выполнением требований по реформам. И чтобы разблокировать 34 млрд евро поддержки от ЕС в этом году, нужно лишь выполнить взятые на себя обязательства.

Реформы, которые Украина должна провести для получения средств, включают отмену льготы по уплате НДС на посылки стоимостью до 150 евро, а также введение налогообложения цифровых платформ. Обе меры были одобрены парламентом, но содержат спорную поправку, ослабляющую правила в отношении политически значимых лиц (PEP – Politically Exposed Persons),введение которой требовал ЕС для усиления борьбы с коррупцией. Эта поправка, если ее примут в качестве закона, может поставить под угрозу соблюдение Украиной условий, связанных с финансированием со стороны ЕС.

Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Марта Кос направили письмо спикеру украинского парламента, подчеркнув, что дополнительная финансовая помощь в 2026 году по-прежнему доступна Украине при условии выполнения требуемых реформ. "Избежание любого ослабления украинской системы в отношении PEP" является "существенным", написали они в письме, с которым ознакомилось издание FT.

Согласно принятому в июне решению, действие усиленного мониторинга по умолчанию прекращается через 12 месяцев после ухода PEP с должности. Продолжать его можно исключительно при наличии обоснованного и документально подтвержденного высокого / неприемлемо высокого риска.

Как сообщал OBOZ.UA, во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов 10 сентября министр финансов Сергей Марченко не исключил, что в Украине могут возникнуть задержки с выплатой зарплат и социальных выплат. По его словам, дальнейшая ситуация будет зависеть от того, сколько средств будет поступать на Единый казначейский счет.