В Раде призвали увеличить финансирование НАБУ и САП: обращение направили в Кабмин
НАБУ и САП уже опубликовали...
Источник: "Адвокат пост"
Развернуть
В Верховной Раде призвали правительство увеличить финансирование НАБУ и САП. Соответствующее обращение уже направлено в Кабинет министров Украины.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Алексей Гончаренко.
По его словам, НАБУ и САП уже обнародовали свои бюджетные запросы на 2027–2029 годы, которые правительство должно предметно рассмотреть. Парламентарий подчеркнул, что достаточное финансирование – одно из ключевых условий эффективной работы независимых антикоррупционных институтов.
"Потому что для нас важны институты независимых антикоррупционных органов, которые должны работать эффективно. А это зависит от достаточного финансирования. Это множество операционных расходов, технического оборудования и возможность проводить сложные оперативные мероприятия", – отметил Гончаренко.
Нардеп подчеркнул, что работа НАБУ и САП заключается не только в возмещении нанесенного государству ущерба, но и в предотвращении коррупционных злоупотреблений и обеспечении неотвратимости ответственности.
Кроме того, по словам парламентария, эффективность антикоррупционной инфраструктуры напрямую связана с европейской интеграцией Украины, поскольку от нее зависит оценка прогресса страны в сфере верховенства права.
Гончаренко призвал правительство проанализировать бюджетные запросы НАБУ и САП, предусмотреть увеличение расходов в государственном бюджете на 2027 год, а также учесть потребности этих органов при бюджетном планировании на 2027–2029 годы.
В то же время глава ВСК подчеркнул, что надлежащее финансирование антикоррупционных органов не отменяет необходимости парламентского контроля за их деятельностью.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение