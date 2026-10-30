В Киеве начали строить дополнительные переправы через Днепр: когда заработают первые

В Киеве начали строить дополнительные мостовые переправы через Днепр, которые должны стать альтернативными маршрутами на случай повреждения основной инфраструктуры. Первые переправы планируют запустить в начале 2027 года. Всего в Украине планируют построить 21 альтернативную мостовую переправу.

Об этом во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде 30 октября сообщил министр инфраструктуры и восстановления Николай Калашник, свидетельствует трансляция заседания на парламентском телеканале "Рада". По его словам, решение о создании дополнительных переправ приняли на фоне систематических российских атак на транспортную инфраструктуру.

"В течение последнего месяца РФ систематически атакует мостовую инфраструктуру Украины, пытаясь нарушить транспортное сообщение и логистику. Зафиксированы массированные поражения в Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове. Времени на раскачку нет, поэтому мы должны принимать оперативные решения", – заявил Калашник.

По его словам, правительство одобрило проект, который должен обеспечить быстрое строительство альтернативных мостовых переправ через реки, в частности через Днепр. Работы в Киеве уже начались.

Почему Украине нужны дополнительные мосты

Мостовая инфраструктура имеет важное значение не только для передвижения граждан, но и для военной и гражданской логистики, перевозки грузов и работы предприятий. Повреждение отдельных переправ может осложнить движение транспорта и вынудить перенаправить потоки на другие маршруты.

Именно поэтому создание альтернативных мостов должно снизить зависимость транспортной системы от отдельных объектов. В случае повреждения основной переправы дополнительные маршруты могут помочь избежать длительного нарушения сообщения между частями городов и регионами.

По словам министра, всего планируют реализовать 21 проект мостовых переправ. Некоторые из них будут расположены через Днепр, однако географию всех объектов и точные сроки их строительства пока не уточнили.

В Киеве этот вопрос особенно важен из-за расположения города по обе стороны Днепра и значительной роли мостов в ежедневном транспортном сообщении. Из-за последних повреждений Южного и Северного мостов в столице неоднократно возникали транспортные коллапсы.

Сколько раз Россия ударила по мостам в Киеве

В начале октября российские войска начали прицельно бить по киевским мостам через Днепр. Чаще всего атаковали Южный мост: с начала месяца по нему нанесли как минимум шесть ударов, а по Северному – дважды.

Первые попадания в Южный мост зафиксировали 1 октября. Два беспилотника ударили вблизи опорной части сооружения, а позже в тот же день произошел еще один удар. Повреждения получили дорожное полотно, одна из опор, отбойник и защитная бетонная конструкция метро. В первые дни октября мост неоднократно перекрывали, движение поездов метро останавливали, а маршруты наземного общественного транспорта меняли.

3 октября российский беспилотник попал в Северный мост. Удар повредил дорожное покрытие и контактную троллейбусную сеть. Движение с левого берега на правый временно перекрыли, поэтому пришлось изменить маршруты автобусов и троллейбусов.

Атаки на Южный мост продолжались и позже. Во время удара 22 октября пострадала инфраструктура метрополитена. А самые серьезные разрушения мост получил в результате баллистического удара в ночь на 27 октября. По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, удар повредил элементы железобетонного пролетного строения, автомобильные проезды, конструкции метро и инженерные коммуникации.

После этого движение по Южному мосту полностью закрыли, а поезда по зеленой линии метро начали курсировать с ограничениями. Специалисты восстанавливали кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи, обследовали конструкции и оценивали их прочность и безопасность.

По состоянию на 30 октября автомобильное движение по Южному мосту частично восстановили. Транспорт весом до 10 тонн может проехать по одной полосе с левого берега на правый. В обратном направлении мост остается закрытым, метро также не ходит.

Как сообщал OBOZ.UA, на Южном мосту продолжаются работы и обследование поврежденных конструкций. Технические решения по дальнейшему восстановлению путепровода и наземного участка "зеленой" линии метро после получения заключений экспертизы.