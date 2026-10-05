Ценовые ограничения на энергетическом рынке не должны препятствовать импорту электроэнергии зимой – Первый энергетический совет

Максимальные ценовые ограничения на рынке электроэнергии следует повысить как минимум на 25 %, чтобы зимой ценовые ограничения не мешали Украине импортировать электроэнергию и задействовать газовую генерацию. Об этом заявил президент общественной организации "Первый энергетический совет" Александр Рогозин.

По его словам, летом прайс-кепы практически не ограничивали рыночные цены, однако ситуация меняется: дорожает газ в Европе, растут цены на электроэнергию на смежных рынках, а Украина уже сталкивается с последствиями новых российских обстрелов.

"То есть уже сейчас, в сентябре, цены достигали 20 евроцентов за киловатт-час на смежных рынках. И это при том, что пока не было ни похолодания, ни каких-либо других серьезных потрясений", – сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что зимой Украине может понадобиться больше газовой генерации и импорта. Если максимальная разрешенная цена на украинском рынке будет ниже рыночной в соседних странах, прайс-кеп может стать препятствием для закупки необходимой электроэнергии.

"Я считаю, что сейчас есть все основания для того, чтобы увеличить максимальные прайс-кепы и на РДН, и на ВДР, и на балансирующем рынке как минимум на 25%, как минимум", – отметил Рогозин.

Напомним, "Энергетическая компания Украины" выступила за отмену прайс-кепов на рынке электроэнергии. По словам главного юрисконсульта отдела регуляторного обеспечения Александра Прилепова, слишком низкие прайс-кепы могут помешать Украине закупать электроэнергию в соседних странах Европы зимой