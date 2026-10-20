"Это явный лоббизм": Каленков раскритиковал одностороннее решение правительства предоставить масло экспортный приоритет
Экспорт растительного масла...
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Решение правительства отдать приоритет растительному маслу при перевозках по железной дороге за границу выглядит как лоббирование интересов ограниченной группы производителей, ведь у нас есть и другие сильные экспортные отрасли.
Об этом заявил президент ОП "Укрметаллурпром" Александр Каленков, комментируя принятое правительством постановление об эксперименте, предусматривающем предоставление растительному маслу приоритета при экспортных перевозках.
"Почему в перечень не включили металлопродукцию, которая обеспечивает значительную часть валютной выручки и налогов? Почему не включили зерновые, если мы – мировой кормилец? Почему именно масло? Это крайне странное и одностороннее решение, которое к тому же будет иметь негативные последствия для других отраслей, ведь теперь станет еще сложнее выполнять экспортные контракты на железорудную и металлопродукцию – наши европейские клиенты теперь будут ждать, пока УЗ вывезет привилегированные нашим правительством грузы", – говорит эксперт. – В очередной раз убеждаемся, что у нашего правительства нет промышленной политики, нет сбалансированного принятия решений – есть заказы от уважаемых компаний, которые без обсуждений принимаются, иногда даже вопреки здравому смыслу".
Он отметил, что по вопросу о приоритетности топлива у кого-либо нет сомнений. В то же время, если государство расставляет приоритеты по добавленной стоимости и валюте, то в списке приоритетных экспортных грузов должны быть металлургия, а также продукция пищевой и другой перерабатывающей промышленности. Если приоритетом является валютная выручка, то значительные объемы обеспечивают несколько металлургических заводов ЕС, расположенных у границы с Украиной, которые закупают железную руду в значительных объемах.
"Если наше правительство примет решение, что перевозка критически важного для них сырья – не приоритет, то они, соответственно, будут корректировать свои контракты в пользу более клиентоориентированных стран", – отметил эксперт.
"В 2025 году горно-металлургический комплекс обеспечил около 5,5% ВВП, 150 млрд грн налогов и $6 млрд валютной выручки. А экспорт растительного масла оценивается примерно в $5 млрд. В чем логика отдавать приоритет именно ему?" – подчеркнул Каленков.
В то же время он обратил внимание, что после фактической блокировки морских портов с июля железнодорожные переходы на западной границе и Дунай стали для металлургов основными каналами экспорта. При этом логистика резко подорожала – с $30 до $68 за тонну. "Для нас скорость доставки в ЕС – одно из наших главных конкурентных преимуществ перед азиатскими поставщиками. Мы обращались к правительству с просьбой включить нас в этот эксперимент. Но результат мы все видим, и он выглядит откровенно лоббистским", – говорит Каленков.