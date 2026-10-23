"Торговая политика ЕС не должна наказывать Украину": евродепутат призвала пересмотреть квоты и CBAM

Новые ограничения ЕС на импорт стали и механизм экосбора CBAM уже вредят украинской металлургии, хотя изначально эти меры не были направлены против Украины. Об этом заявила депутат Европейского парламента Карин Карлсбро во время Экспортного форума "Экономической правды" в Киеве.

По ее словам, усиление защиты европейского рынка стали должно было в первую очередь ограничить избыточный импорт из Китая и других стран, однако под действие новых правил попала и Украина.

"Я очень обеспокоена новыми ограничениями в отношении стали. Они были разработаны для того, чтобы решить проблему избыточного импорта из Китая и глобального перепроизводства, но затронули Украину", – сказала Карлсбро.

Она назвала это "движением в неправильном направлении" и подчеркнула, что Украина не должна испытывать дополнительное давление из-за торговой политики ЕС в момент, когда ее промышленность работает в условиях войны.

Отдельной проблемой является CBAM – механизм углеродной корректировки на границе ЕС. По словам евродепутата, он также не создавался как специальная мера против Украины, однако на практике стал дополнительным бременем для предприятий, которые уже страдают от российских атак, высоких цен на электроэнергию и дорогих перевозок.

"Я лично видела предприятия, которые закрылись не только из-за высокой цены на электроэнергию или войны, но и из-за CBAM", – отметила Карлсбро.

Карлсбро подчеркнула, что формально ни одно из европейских ограничений не направлено непосредственно против Украины. Но в совокупности они усугубляют кризис в металлургии и могут приводить к остановке предприятий.

По ее мнению, ситуация выглядит особенно противоречиво на фоне евроинтеграции Украины. С одной стороны, страна движется к членству в ЕС, а с другой – украинский бизнес сталкивается с новыми барьерами на европейском рынке. "Украина ни в коем случае не должна подвергаться наказанию из-за торговой политики ЕС", – подчеркнула евродепутат.

Она считает, что Брюсселю следует рассмотреть временные исключения для Украины в отношении квот на сталь и CBAM на период войны. Это позволило бы поддержать украинскую экономику и металлургическую отрасль в момент, когда предприятия одновременно сталкиваются с российскими обстрелами, ростом стоимости энергии и логистики и потерей части рынков сбыта.

Как известно, из-за CBAM и квот ЕС Украина может потерять более $1 млрд до конца года. По оценкам GMK Center, $850 млн–$1 млрд валютной выручки мы потеряем из-за новых квот ЕС, еще $400–450 млн – потеря экспорта из-за действия механизма европейского эконалога.