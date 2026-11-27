"То, что не добили ракетами, добьет УЗ": в "Укрметаллургпроме" выступили против повышения грузового тарифа на 50%

Запланированное повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" еще на 15% с 1 января 2027 года может углубить кризис в украинской промышленности, увеличить количество остановленных предприятий и привести к дальнейшему сокращению грузовой базы самой железной дороги. Об этом заявили в ОП "Укрметаллургпром".

20 ноября Минразвития обнародовало проект приказа о новом повышении. При этом с 1 августа 2026 года грузовые тарифы УЗ уже выросли на 30%. Таким образом, менее чем за полгода совокупный рост составит почти 50%. При этом даже до августовского повышения перевозка руды украинской железной дорогой стоила примерно на 30% дороже, чем в соседних странах ЕС.

Особенно критично новое решение выглядит на фоне резкого падения объемов перевозок. В начале года УЗ планировала перевезти в 2026 году 160 млн тонн грузов, однако сейчас ожидает лишь около 130 млн тонн. На 2027 год в расчетах компании фигурирует уже 108 млн тонн.

В "Укрметаллургпроме" считают, что дальнейшее повышение тарифов запускает опасную спираль: более дорогая логистика сокращает производство и перевозки, из-за чего падают доходы УЗ и возникает необходимость в новом повышении тарифов.

По оценкам отрасли, каждые дополнительные 10 млн тонн грузов обеспечивают железной дороге около 4 млрд грн дохода. Потерянные по сравнению с планом 30 млн тонн в 2026 году – это примерно 12 млрд грн недополученных доходов, то есть сумма, сопоставимая с ожидаемым эффектом от нового повышения тарифов.

Особенно сложной остается ситуация в горно-металлургическом комплексе. По данным "Укрметаллургпрома", отрасль завершила 2025 год с чистым убытком около 28 млрд грн, а по итогам 2026 года убытки могут вырасти до 50 млрд грн.

Ключевые металлургические предприятия останавливались после ракетных ударов, а горно-обогатительные комбинаты сокращают или прекращают работу из-за экономических факторов, среди которых высокая стоимость логистики.

"Повышать тариф для заводов, которые стоят после ракетных ударов, означает выставлять счет пустым цехам", – подчеркивают в отрасли.

Отдельной проблемой металлурги называют более 12 млрд грн непокрытых убытков от пригородных пассажирских перевозок. По их мнению, эту социальную функцию должно финансировать государство, а не грузоотправители за счет повышенных тарифов.

В "Укрметаллургпроме" призывают отозвать проект повышения тарифов на 15%, ввести льготные условия перевозок для прифронтовых регионов, компенсировать убытки пригородного сообщения из бюджета и привлечь для УЗ государственную и международную финансовую поддержку.

В отрасли предупреждают: перекладывание финансовых проблем железной дороги на промышленность может дать противоположный результат – еще больше предприятий остановятся, грузов станет меньше, а вместе с ними сократятся и доходы самой "Укрзалізниці"."