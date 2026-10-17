Тариф на электроэнергию с 1 ноября: сколько будет стоить кВт·ч для украинцев

В Украине с 1 ноября 2026 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не изменится. Общая цена останется на уровне 4,32 грн за кВт·ч. В то же время для домохозяйств с электроотоплением в пределах установленного объема будет действовать льготная цена – 2,64 грн за кВт·ч.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Стандартный тариф на электроэнергию составит 4,32 грн за кВт·ч. Это означает, что за потребление 100 кВт·ч в месяц нужно будет заплатить 432 грн, за 200 кВт·ч – 864 грн, а за 300 кВт·ч – 1296 грн.

Для большинства бытовых потребителей никаких изменений в начислениях с начала ноября не предусмотрено. Цена на электроэнергию останется такой же, как и в предыдущие месяцы.

Кто сможет платить меньше

В период с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года для домохозяйств, использующих электроэнергию для отопления жилья, предусмотрена возможность платить по льготному тарифу – 2,64 грн за кВт·ч.

Он применяется при условии потребления до 2000 кВт·ч в месяц. Если домохозяйство укладывается в этот объем, максимальная сумма за электроэнергию по льготной цене составит 5280 грн.

Если потребление превысит 2000 кВт·ч, электроэнергия сверх установленного предела будет оплачиваться по стандартному тарифу 4,32 грн за кВт·ч.

Важно, что льготный тариф не распространяется автоматически на всех украинцев, которые зимой используют электрические обогреватели. Право на него зависит от соблюдения предусмотренных условий применения тарифа для электроотопления.

Как сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в ответе на запрос OBOZ.UA, пересматривать стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в ближайшее время не планируется. Тариф 4,32 грн за кВт·ч должны оставить как минимум до конца осенне-зимнего периода 2026–2027 годов.

Как ранее писал OBOZ.UA, несмотря на текущую стабильность и льготы на электроотопление, не стоит питать иллюзий: тариф на электроэнергию рано или поздно придется повышать. В отличие от газа и централизованного теплоснабжения, которые защищены мораторием на время военного положения, стоимость кВт·ч остается гибким инструментом. А значит, пересмотр цен на свет может произойти снова даже до окончания войны — вопрос лишь в том, когда именно экономические реалии возьмут верх над социальными сдерживающими факторами.