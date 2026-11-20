Стартовая цена аукционов на металлолом должна быть сразу установлена на уровне €80 за тонну, – Каленков

Механизм аукционов на экспортные квоты для металлолома должен сразу предусматривать минимальную стартовую цену на уровне €80 за тонну. Иначе Украина рискует потерять стратегическое сырье, не получив от этого бюджетного эффекта.

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя предложения Минэкономики по проведению соответствующих аукционов.

По его словам, сам принцип открытых торгов является правильным, однако в предложенном механизме нет четко установленной стартовой цены. Именно это, по мнению Каленкова, создает главный риск.

"Если государство открывает экспорт стратегического сырья, оно должно сразу определить правила, при которых этот экспорт будет приносить доход не только трейдерам, но и бюджету. Стартовая цена в €80 за тонну должна быть установлена на правительственном уровне, а не оставаться предметом манипуляций и "договорняков", – отметил он.

По расчетам "Укрметаллургпрома", при квоте в 200 тыс. тонн стартовая цена €80 за тонну может обеспечить бюджету около €16 млн. При этом экспорт останется прибыльным и для трейдеров. Напротив, при нулевой стартовой цене потенциальная сверхприбыль экспортеров может достичь €22,6 млн, тогда как бюджет ничего не получит от продажи дефицитного сырья.

"Здесь возникает простой вопрос: на чьей стороне в этой ситуации выступает Минэкономики – на стороне государства и бюджета или на стороне ломотрейдеров? Именно поэтому правила должны быть прописаны так, чтобы никаких двойных трактовок не оставалось", – убежден Каленков.

Он также подчеркнул, что металлолом остается стратегическим сырьем для украинской металлургии, поэтому максимальные объемы лома государственных компаний, в частности "Укрзализныци", должны оставаться на внутреннем рынке, ведь после восстановления полноценной работы металлургические предприятия готовы выкупать 90–95% сырья у заготовителей.

Каленков также выступил против любых отдельных правил для государственных компаний. По его мнению, исключения для отдельных участников создают риски схем, неравной конкуренции и потерь бюджета.

Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации призвали власти сохранить нулевую квоту на экспорт металлолома, пока в Украине не будет создан действенный механизм экспортной пошлины для всех стран без исключений. В Ассоциации считают, что в условиях войны лом должен рассматриваться не просто как экспортный товар, а как стратегическое сырье для украинской металлургии.