Словакия передаст Украине 3 тепловоза и €1 млн финансовой помощи: итоги встречи Корецкого и Фицо во Львове

В четвер, 5 ноября, Украина и Словакия договорились о расширении сотрудничества сразу по нескольким направлениям – от энергетической безопасности до обороны и европейской интеграции. По итогам встречи во Львове словацкая сторона согласилась передать "Укрзалізниці" три тепловоза и предоставить финансовую помощь на общую сумму €1 млн.

О результатах встречи премьер-министра Украины и главы словацкого правительства сообщил украинский премьер Корецкий во время совместных консультаций правительств двух стран. Информацию чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

Одним из ключевых результатов встречи стала договоренность о передаче Украине трех электровозов для нужд "Укрзалізниці". Их планируют использовать на железнодорожном участке европейского стандарта в Закарпатье.

"Рассчитываем, что до конца года они выйдут на путь европейского стандарта в Закарпатье", – отметил премьер.

Отдельно Словакия объявила о пакете финансовой помощи на общую сумму €1 млн. Из них €500 тысяч направят на энергетические нужды Украины. На эти деньги приобретут 54 генератора, которые, как ожидается, доставят до конца ноября.

Украина также рассчитывает н... Источник: Telegram-канал Сергея Корецкого. Развернуть

Еще €300 тысяч станут вторым взносом Словакии в Коалицию укрытий гражданской защиты. Оставшиеся €200 тысяч направят на приобретение медицинского оборудования для украинских больниц.

Корецкий поблагодарил словац... Источник: Telegram-канал Сергея Корецкого. Развернуть

Корецкий поблагодарил словацкую сторону за поддержку и подчеркнул важность энергетической помощи в условиях российских атак на украинскую инфраструктуру.

Во время консультаций стороны также обсудили реализацию совместных энергетических проектов. В частности, планируется подписать Рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, которое позволит начать проекты по восстановлению энергетики в рамках механизма Ukraine Investment Framework. Их общая стоимость превышает €100 млн.

Встреча должностных лиц. Источник: Telegram-канал Сергея Корецкого.

Кроме того, Украина и Словакия работают над восстановлением аварийных поставок электроэнергии, строительством новых межгосударственных энергетических переходов и расширением возможностей приграничной инфраструктуры.

На границе планируют ввести электронную очередь и совместный контроль, а также увеличить пропускную способность переходов для пассажирского и грузового транспорта.

В оборонной сфере правительства договорились продолжить сотрудничество в рамках европейского инструмента SAFE. Также Украина рассчитывает на поддержку Братиславы в открытии двух переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз.

Еще одним результатом переговоров стало подписание межправительственного соглашения о создании двух двуязычных учебных заведений: украинско-английской гимназии в Словакии и словацко-английской гимназии в Украине. Их планируют открыть уже в следующем учебном году.

Корецкий объяснил, что этот проект должен помочь сохранить связь с украинскими детьми, которые из-за полномасштабной войны находятся за границей.

"Нам чрезвычайно важно поддерживать связь с украинцами, особенно с детьми, которые из-за войны находятся за границей. Важно сохранять украинскую идентичность и родной язык", – подчеркнул он.

Кроме того, Словакия решила стать полноправным членом Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Стороны также обсудили запуск Макрорегиональной стратегии ЕС для Карпатского региона и дальнейшее сотрудничество в рамках европейских инициатив.

Подписанная декларация определяет практические договоренности и запланированные проекты как совместный план действий для правительственных команд. Для их реализации Украина и Словакия продолжат диалог на межправительственном уровне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава проведет еще одну межправительственную встречу с Киевом, которая состоится 5 ноября во Львове. Параллельно с этим Словакия завершает подготовку к переговорам с российской стороной.