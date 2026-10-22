Шмыгаль рассказал, сколько раз РФ била по критической инфраструктуре Украины за три дня

За последние три дня российские оккупанты нанесли около 60 целенаправленных ударов по энергетической и нефтегазовой инфраструктуре Украины. В результате обстрелов повреждения зафиксированы в ряде областей.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Сейчас аварийно-восстановительные бригады работают над ликвидацией последствий атак и восстановлением поврежденных объектов.

"Провели заседание обновленного Штаба. В фокусе – ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций по трем ключевым направлениям: электроэнергетические системы, тепло- и водоснабжение, а также электронные коммуникации", – отметил Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал, сколько р... Источник: Facebook/Денис Шмыгаль Развернуть

РФ атаковала энергообъекты в четырех областях Украины

Он отметил, что ремонтные бригады восстанавливают поврежденную инфраструктуру во всех районах, где это позволяют условия безопасности. Специалисты работают с повышенной нагрузкой, однако из-за угрозы новых обстрелов восстановление осложняется. В то же время Россия значительно усилила интенсивность атак.

"Начиная с 19 октября, враг нанес около 60 целенаправленных ударов, которые привели к повреждениям энергетической и нефтегазовой инфраструктуры, в частности в Ровненской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой областях", – сообщил министр.

Ремонтные бригады восстанавл... Источник: Facebook/Денис Шмыгаль Развернуть

Шмыгаль анонсировал усиление защиты энергетики Киева

Шмыгаль добавил, что российские атаки нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре Киева. Поэтому сейчас прорабатываются меры, которые должны повысить устойчивость энергосистемы и уменьшить последствия вражеских ударов.

Отдельно речь шла о ситуации на столичных теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), в частности о масштабах разрушений и ходе восстановительных работ. По итогам участники определили потребности станций в оборудовании и договорились ускорить его поставки из резервных хабов Министерства энергетики.

В то же время в Киеве и области продолжают строить защитные сооружения на важных энергетических объектах. Кроме того, были согласованы дополнительные меры для усиления их защиты и финансирования этих работ.

С 19 октября враг нанес окол... Источник: Facebook/Денис Шмыгаль Развернуть

Шмыгаль также поручил ускорить развитие распределенной генерации, поскольку нынешних мощностей недостаточно для надлежащей энергетической устойчивости столичного региона.

"Продолжаем координировать усилия, чтобы оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру и в дальнейшем укреплять устойчивость украинской энергосистемы", – говорится в сообщении.

Ремонтные бригады восстанавл... Источник: Facebook/Денис Шмыгаль Развернуть

Пост. Источник: Facebook/Денис Шмыгаль

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в четверг, 22 октября, в некоторых регионах Украины снова будут применять почасовые отключения электроэнергии. Объем ограничений составит от 1 до 2 очередей, то есть одновременно могут отключать максимум 25% потребителей (2 очереди, по 12,5% каждая).