Блог | Что будет с экономикой Украины и гривной в 2027 году: сигналы МВФ

Международный валютный фонд ухудшил оценки экономических перспектив Украины. Вместо ожидаемого восстановления базовый сценарий предполагает сокращение ВВП. Что это означает для бизнеса, государственных финансов и гривны?

Переговоры Украины с МВФ о пересмотре программы расширенного финансирования EFF показали две важные тенденции.

Первая – Украина продолжает выполнять ключевые параметры программы даже в условиях полномасштабной войны. Все количественные критерии по состоянию на конец сентября 2026 года выполнены. Из шести структурных маяков к концу октября выполнены четыре, еще над двумя продолжается работа.

Вторая – экономические перспективы ухудшаются. И именно это, на мой взгляд, является главным сигналом последних переговоров с Фондом.

Экономика: вместо восстановления – риск сокращения

По оценкам МВФ, реальный ВВП Украины в 2026 году может сократиться на 0,5%, а в 2027 году – еще на 1%.

Это существенный пересмотр предыдущих прогнозов. В июле Фонд ожидал роста экономики на 1% в 2026 году и на 3,5% в 2027-м.

Таким образом, вместо постепенного восстановления Украина может столкнуться с отрицательной динамикой два года подряд. Прогноз МВФ также более пессимистичен, чем оценка НБУ, который ожидает роста ВВП на +0.4% в 2027 году.

Причина такого пересмотра – прежде всего риски безопасности. Атаки на энергетическую и транспортную инфраструктуру, повреждение производственных мощностей, дефицит электроэнергии и рост операционных расходов будут ограничивать возможности бизнеса.

Для предприятий это означает более сложные условия планирования и более высокие инвестиционные риски. Для населения – более медленный рост доходов и ограниченные возможности для создания новых рабочих мест.

В то же время прогноз МВФ – не приговор. Это базовый сценарий, реализация которого будет зависеть от ситуации с безопасностью, способности экономики адаптироваться и решений, которые Украина будет принимать уже сегодня.

Международная помощь – фундамент стабильности

По оценкам МВФ, остаточный дефицит внешнего финансирования Украины составит около $32–34 млрд в 2027 году и еще примерно $17 млрд в 2028-м.

Это означает, что международная поддержка останется определяющим фактором бюджетной и макрофинансовой стабильности.

Важно не только договориться о необходимых объемах помощи, но и обеспечить ее своевременное поступление. Для государственных финансов имеет значение не только общая сумма, но и предсказуемость графика выплат.

Задержки финансирования могут усиливать давление на внутренний долговой рынок, банковскую ликвидность и валютный рынок.

Именно поэтому программа МВФ имеет особое значение. Она является не только источником ресурсов, но и механизмом координации экономической политики и подтверждения доверия международных партнеров к Украине.

Что будет с гривней?

Ухудшение прогноза экономического роста закономерно вызывает вопросы о перспективах гривни. Однако оценивать валютный рынок только по динамике ВВП было бы неправильно.

В 2027 году ключевыми факторами устойчивости курса останутся объемы и ритмичность международной помощи, состояние платежного баланса, валютные поступления от экспорта, импортные потребности экономики и достаточность международных резервов.

Сам прогноз сокращения ВВП не является прогнозом курса гривны.

Украина функционирует в режиме управляемой гибкости валютного курса. Это позволяет курсу реагировать на изменение спроса и предложения валюты, а Национальному банку – сглаживать чрезмерные колебания и поддерживать упорядоченное функционирование рынка.

В сложных условиях важно сохранять доверие к гривне, контролировать инфляционные ожидания и не допускать использования монетарных инструментов для финансирования бюджетного дефицита.

Главная задача – не обещать неизменность курса, а обеспечить его устойчивость к внешним шокам.

От стабильности – к экономическому росту

Украина научилась работать в условиях чрезвычайных вызовов. Банковская система функционирует, валютный рынок сохраняет управляемость, а государство выполняет свои ключевые обязательства.

Но макрофинансовой стабильности недостаточно для долгосрочного развития.

Основным источником будущего экономического роста должны стать частные инвестиции. Сейчас их сдерживают не только риски безопасности. И когда закончится война, для их привлечения необходимы понятные правила ведения бизнеса, защита прав собственности, эффективная судебная система, борьба с коррупцией и равные условия конкуренции.

Международная помощь может обеспечить финансовую основу стабильности, но именно частный сектор должен стать двигателем восстановления и модернизации экономики.

Важным направлением остается европейская интеграция. Гармонизация законодательства с нормами ЕС и повышение институциональной способности государства – это не только условия вступления в Европейский Союз, но и необходимые предпосылки формирования конкурентоспособной экономики. Война должна становиться катализатором реформ в государстве и движения к членству в ЕС.

2027 год – испытание экономической устойчивости

Украина входит в 2027 год с непростой экономической перспективой. Прогноз МВФ свидетельствует об усилении рисков, значительных потребностях во внешнем финансировании и длительном давлении войны на производственный потенциал страны.

Однако важно не воспринимать эти оценки как безальтернативный сценарий.

Наша задача – обеспечить своевременное международное финансирование, сохранить доверие к гривне, продолжить ответственную бюджетную и монетарную политику и ускорить структурные реформы.

В то же время нужно уже сегодня создавать условия для инвестиций, развития предпринимательства и восстановления экономической активности.

Стабильность – это необходимая предпосылка восстановления, но не его конечная цель.

В 2027 году Украине нужно не только пережить сложный период войны, но и заложить основу для будущего экономического роста. Именно от этого будет зависеть, насколько быстро после окончания войны мы сможем перейти от экономики выживания к экономике развития.