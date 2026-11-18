Владельцы земельных паёв без арендной платы, бюджет без налогов, банки с проблемными кредитами: СМИ рассказали о влиянии кризиса в агросекторе на экономику.

Остановка перерабатывающих заводов, отсутствие у фермеров средств на выплату арендной платы, сокращение посевных площадей – это признаки надвигающегося масштабного кризиса в аграрном секторе. Это, в свою очередь, приведет к падению объемов валютной выручки и доходов компаний, а также уплаченных налогов в бюджеты разных уровней, а впоследствии вызовет лавинообразный эффект для всей экономики, пишет издание УНИАН. При отсутствии надлежащего реагирования со стороны правительства и международных партнеров это может иметь тяжелые и непредсказуемые последствия, отмечают авторы.

Среди ключевых причин кризисной ситуации – обстрелы российскими войсками производственных мощностей перерабатывающих компаний, перебои с электроснабжением, нарушенные цепочки внутренней и экспортной логистики, резкий рост цен на дизельное топливо. Ряд компаний прекратили закупку сырья и объявили о сокращении персонала и консервации мощностей. Закрытие перерабатывающих заводов и невозможность перерабатывать урожай заставит аграриев сокращать посевные площади и снижать цены в конкуренции за потребителя. Это приведет к недополучению как минимум 500 млн евро валютной выручки ежемесячно, а также – к рискам невыплаты арендной платы пайщикам.

Ситуацию осложняет блокада портов Большой Одессы, откуда экспортный поток переориентировался на "Укрзалізницю" или в порты Дуная. Однако, по расчетам МинАПК, таким способом можно вывезти не более половины экспортного потенциала. Вместе с автотранспортом реалистичный экспорт составляет 2-2,5 млн тонн в месяц, или 24-30 млн тонн в год, против потенциала около 50 млн тонн. То есть до конца года не удастся вывезти около 20-35 млн тонн зерновых.

Второй фактор – более жесткая политика Нацбанка и коммерческих банков в отношении кредитования экономики. Например, аграрии неоднократно сообщали о том, что из-за невыплаты из бюджета компенсационных средств по кредитам программы "5-7-9" фермерам по требованию банков приходится полностью погашать проценты по займам – вместо льготных 9-11% получается около 22-25%. Для осеннего сева аграриям необходимо было около 80 млрд грн дополнительных кредитов, однако фактически выдано лишь более 30 млрд грн. По оценке Минагрополитики, осенью аграриям нужно около 200 млрд грн оборотного финансирования, весной 2027 года – 300-350 млрд грн. "При отсутствии достаточной экспортной выручки и на фоне приближения сроков погашения кредитов отдельные предприятия могут оказаться на грани дефолта, что создает угрозу прекращения деятельности тысяч хозяйств", – говорится в статье.

Главное последствие такого положения дел – полная невозможность выплачивать арендную плату за земельные паи. По данным Минфина, в Украине насчитывается около 7 миллионов владельцев земельных паев. Невыплаты также будут означать меньше поступлений НДФЛ (18%) и военного сбора, за счет которых пополняются бюджеты общин.

"Судя по тому, что правительство не спешит вмешиваться в ситуацию, фермеры, похоже, остаются один на один с этими вызовами. Следовательно, вполне вероятно, что за кризисом неплатежей и закрытием производств можно будет ожидать потока банкротств среди крупных и средних арендаторов земельных паев, а в дальнейшем – существенного снижения размера арендной платы и стоимости земель сельскохозяйственного назначения в целом", – говорится в материале.

Из-за длительного недополучения валютной выручки и последующей девальвации гривны будут дорожать импортные топливо, лекарства, оборудование и компоненты для оборонки, отмечает издание. Накопление проблемных кредитов агросектора напрямую повлияет на всю банковскую систему. Кризис неплатежей негативно скажется и на цепочках поставок, ведь поставщики удобрений, средств защиты растений, семян и топлива обычно кредитуют аграриев товаром под будущий урожай. За ними пострадают лизинговые компании и дилеры техники. В свою очередь, это приведет к тому, что отечественное сельхозмашиностроение потеряет заказы как минимум на ближайшие 1–2 года.

"От кризисной ситуации пострадают и местные общины. Основа их доходов – НДФЛ с арендной платы за паи, НДФЛ с зарплат агропредприятий и плата за землю. Худший сценарий: зимой 2026–2027 года из-за неспособности агропредприятий общины одновременно потеряют все три источника доходов. Как следствие – закрытие школ и амбулаторий, долги перед поставщиками тепла, бюджетный кризис в сотнях общин", – говорится в материале. Земля тоже будет дешеветь. "Один из возможных сценариев – массовая скупка через офшоры и номинальных владельцев (в том числе капиталом непрозрачного или даже российского происхождения), рейдерские захваты ослабленных предприятий, давление на государственные предприятия, коррупционные схемы вокруг реструктуризаций", – добавляет издание.

"И напоследок, невыплата арендной платы и кризис украинского агросектора – идеальный материал для российских информационных операций. Уже вскоре в пропагандистских источниках, вероятно, будут развивать нарративы "власть бросила село", "землю продали иностранцам", "война ради олигархов". Может ли это спровоцировать социальную нестабильность, протесты в селах, рост популизма, давление на местные и центральные власти, падение доверия к государству в тыловых регионах – лишь вопрос времени", – резюмирует издание.