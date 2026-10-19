Сайт Госфинмониторинга лег: сообщения о подозрительных операциях оказались под угрозой

Официальный сайт Государственной службы финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинга), которую возглавляет скандальный Филипп Пронин, 19 октября перестал работать, а пользователи потеряли доступ к электронным сервисам ведомства. В частности, субъекты первичного финансового мониторинга не могут войти в электронные кабинеты, через которые передают информацию о подозрительных финансовых операциях. Это произошло через десять дней после появления предупреждений о риске остановки системы из-за проблем с обеспечением резервного питания.

О недоступности сервисов сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, на проблему массово жалуются пользователи, которые должны сообщать Госфинмониторингу о подозрительных операциях.

Пост Василевской-Смаглюк. Источник: t.me/vasylevska96 (скриншот)

В случае длительного сбоя это может затруднить передачу информации, получение запросов от ведомства и проверку данных о лицах, связанных с террористической деятельностью или международными санкциями.

При попытке открыть сайт пользователи видят сообщение о временной недоступности сервера. Вместе с сайтом не работают и размещенные на нем электронные сервисы, в частности система обмена информацией между Госфинмониторингом и субъектами первичного финансового мониторинга.

Сайт Госфинмона не работает

Причина нынешнего сбоя официально не установлена. Однако ситуация возникла на фоне предыдущих заявлений о недостаточных запасах топлива для генераторов и риске прекращения работы информационной системы.

Какие функции оказались под угрозой

Недоступность электронных сервисов Госфинмониторинга создает проблемы для учреждений и специалистов, которые обязаны сообщать о финансовых операциях в соответствии с законодательством. В частности, пользователи не могут в полной мере:

подавать сообщения о пороговых и подозрительных финансовых операциях;

передавать информацию о замораживании активов, отказе от деловых отношений и расхождениях в данных о конечных бенефициарных владельцах;

получать запросы, решения и другую корреспонденцию от Госфинмониторинга;

отслеживать статус переданных сообщений и работать с электронными архивами;

проверять актуальные списки лиц, связанных с террористической деятельностью или подпадающих под международные санкции.

Если сбой затянется, это может привести к задержкам в обмене информацией и затруднить своевременное реагирование на подозрительные операции. В то же время сейчас нет подтверждений, что сообщения утрачены или система полностью остановилась.

О чем предупреждали в Госфинмоне и при чем здесь Пронин

Еще 9 октября Василевская-Смаглюк предупреждала, что Госфинмониторинг может остаться без надлежащего резервного питания во время отключений электроэнергии. По ее словам, ведомство заранее не заложило достаточно средств на обеспечение бесперебойной работы, а имевшегося дизельного топлива, по оценке главы службы Филиппа Пронина, должно было хватить лишь на несколько дней.

Депутат также заявляла, что работа дизельных генераторов обходится в 50-60 тыс. грн в сутки, а Казначейство не пропускало платежи за новую партию топлива. Из-за этого, по ее информации, под угрозой оказалось функционирование информационной системы финансового мониторинга – ИСФМ.

Через эту систему банки, нотариусы, бухгалтеры, страховщики и другие субъекты первичного финансового мониторинга передают сообщения о пороговых и подозрительных операциях. Если система остановится, это может затруднить не только подачу новых сообщений, но и дальнейшую обработку информации.

Тогда Пронин опроверг информацию о том, что ведомство планирует отключать ИСФМ. Он заявлял, что система работает непрерывно, в том числе в выходные, а сообщения от банков, нотариусов, страховщиков и других участников финансового мониторинга поступают и регистрируются в обычном режиме. По его словам, ни одно сообщение не теряется.

Однако в своем ответе глава Госфинмониторинга не объяснил, достаточно ли ведомство обеспечено топливом для генераторов и как планирует поддерживать работу при длительных отключениях электричества. Теперь, когда электронные сервисы стали недоступны, вопрос о готовности службы к перебоям в работе инфраструктуры вновь актуален.

Какие претензии к Пронину уже звучали ранее

НАБУ в ходе расследования хищений при строительстве фортификационных сооружений за счет Полтавской ОВА вышло на схему возможного отмывания средств через десятки офшорных компаний. Расследование касалось деятельности структур, связанных с Госфинмониторингом, который на тот момент возглавлял Филипп Пронин. По данным следствия, деньги могли поступать под видом оплаты товаров и различных услуг, после чего переводиться между связанными компаниями и выводиться на счета иностранных структур.

Во время обыска по делу правоохранители изъяли 278 тысяч долларов, более 3,3 млн грн, а также документы, печати и регистрационные бумаги десятков украинских и иностранных компаний. Среди них были 11 украинских юрлиц, 12 ФЛП и семь иностранных компаний, зарегистрированных, в частности, на Кипре, в Чехии и на Британских Виргинских островах.

Также Государственная служба финансового мониторинга Украины под руководством Филиппа Пронина нарушила установленные сроки подготовки отчета по результатам четвертой Национальной оценки рисков. Проведение этой оценки было обязательством Украины в рамках программы Ukraine Facility, а ее невыполнение могло поставить под угрозу финансирование в размере 67 млн евро.

Примечательно, что, по словам народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), расследование коррупции в Полтавской ОВА загадочным образом "совпало" с гораздо более частыми, чем прежде, зарубежными командировками Пронина. Пока детективы НАБУ находились в Полтавской области, бывший глава ОВА "пропадал" в Европе. Как тогда отмечал депутат, это практически исключало его контакты с детективами.

Позже, правда, география командировок Пронина значительно расширилась: помимо европейских столиц, он ездил за государственный счет, например, в Мексику и Танзанию, где, помимо профильных мероприятий, посещал и туристические объекты – пока народные депутаты тщетно ждали его на заседаниях ВСК, где к Пронину накопилось немало вопросов.

В общей сложности за первый год на посту Пронин провел за границей более 70 дней. При этом отъезды чиновника совпадали по времени с важными заседаниями временных следственных комиссий Верховной Рады или коррупционными скандалами с участием его команды. И в 2026 году Пронин далеко не каждый день появлялся в рабочем кабинете: за первые три месяца набралось едва 27 дней, когда подчиненные видели его там.

Помимо коррупционной истории вокруг Полтавской ОВА, Пронин "отличился" во время скандала вокруг операции "Мидас". Возглавляемый им Госфинмониторинг "аномально долго" не передавал Бюро данные о движении средств в "оборонке". Из-за этого его вызвали на заседание ВСК в Верховную Раду. В итоге выяснилось, что Госфинмониторинг не обнаружил нарушений в действиях бэк-офиса Тимура Миндича (или же, как заявили в ведомстве, не нашел "ни одной подозрительной операции").

По состоянию на 10 марта 20206 года в НАБУ констатировали, что Финмониторинг тормозит расследование "Мидас". К тому моменту с начала расследования детективы Бюро не получили ответа ни на один запрос.

Из-за многочисленных скандалов, в которых фигурировала фамилия Пронина, терпение лопнуло даже у части народных депутатов: они потребовали его отставки. А после спецоперации НАБУ и САП "Карфаген" глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, вероятно, оказался под угрозой увольнения. На фоне расследования и кадровых изменений в государственных органах он фактически исчез из публичного поля, что усилило предположения о возможной отставке.

Тем временем Пронин игнорирует и обращения главы НКЦБФР Алексея Семенюка. Из-за полного отсутствия обратной связи глава Комиссии был вынужден пожаловаться в финансовый комитет Верховной Рады. Отмечается, что систематическое игнорирование обращений регулятора со стороны Госфинмониторинга происходило в период с 2024 года по 17 августа 2026 года.

За это время НКЦБФР направила Госфинмону 85 сообщений о подозрительных операциях на рынках капитала и организованных товарных рынках. Общая сумма этих транзакций превышает 222 млрд грн, однако, по данным Комиссии, она до сих пор не получила ответа ни на одно из них.

Как сообщал OBOZ.UA, медиа также выяснили, что Госфинмониторинг мог незаконно оформлять отсрочки от мобилизации. Схема могла действовать как минимум с 2025 года.