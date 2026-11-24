Повышение грузовых тарифов УЗ может спровоцировать новый рост цен – СМИ

Запланированное повышение тарифов "Укрзалізниці" на грузовые перевозки на 15% с 1 января 2027 года может привести к подорожанию товаров для конечных потребителей. Соответствующий проект приказа уже опубликовало Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, пишет 24 канал.

Рост тарифных коэффициентов напрямую увеличит логистические расходы металлургических, аграрных и других предприятий, которые активно пользуются железнодорожными перевозками.

"Для бизнеса это будет означать дополнительный рост себестоимости продукции. Часть этих расходов производители и продавцы будут вынуждены закладывать в конечные цены. Для обычного украинца это означает потенциальное подорожание товаров на полках магазинов, ведь доставка сырья и готовой продукции станет дороже", – указывает издание.

Необходимость повышения тарифов в министерстве объясняют сложным финансовым положением "Укрзалізниці": доходов от операционной деятельности недостаточно для покрытия расходов на инфраструктуру и работу компании в условиях войны.

Тем временем грузовая база железной дороги продолжает сокращаться. По итогам 2025 года УЗ перевезла 161,3 млн тонн грузов – на 7,8% меньше, чем в 2024 году. Бизнес ранее неоднократно предупреждал, что повышение стоимости железнодорожной логистики может еще больше сократить объемы производства и перевозок.

Поэтому запланированные +15% могут иметь двойной эффект: увеличить расходы предприятий и цены для потребителей, одновременно создавая риск дальнейшего сокращения грузовой базы самой "Укрзалізниці".