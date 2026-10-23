Повышение тарифов УЗ запускает "деструктивную спираль": Зинченко предупредил о потере грузов и новых убытках

Инициатива "Укрзалізниці" решить финансовые проблемы за счет новых повышений грузовых тарифов может дать обратный эффект: бизнес будет сокращать производство и перевозки, а сама УЗ потеряет еще больше грузов и доходов.

Об этом рассказал директор GMK Center Станислав Зинченко, комментируя повышение тарифа УЗ на 15% с 1 января 2027 года.

"Рост тарифа сокращает объемы производства и отгрузок грузоотправителей, что автоматически снижает доходы перевозчика и заставляет его снова инициировать очередной раунд индексации. Это деструктивная тарифная спираль", – пояснил Зинченко.

По его данным, в 2025 году объемы перевозок УЗ сократились на 7,8%, до 161,3 млн тонн. В первом полугодии 2026 года падение продолжилось и составило еще 6,2%. А убыток компании за первые четыре месяца 2026 года достиг 9,3 млрд грн после 7,6 млрд грн за весь 2025 год.

Зинченко отмечает: около 80% расходов УЗ являются условно-постоянными. Речь идет о содержании путей, энергосетей, диспетчеризации и другой инфраструктуры. Когда перевозок становится меньше, эти расходы никуда не исчезают, а себестоимость каждой перевезенной тонны, наоборот, растет.

Сильнее всего это бьет по горно-металлургическому комплексу – ведь, в отличие от зерна или части стройматериалов, большие объемы руды и металлопродукции невозможно переориентировать на автотранспорт. "Если себестоимость логистики выходит за предел рентабельности, ГМК просто останавливает мощности", – говорит директор GMK Center. В качестве примера он привел Ингулецкий ГОК, который простаивает из-за высоких затрат на логистику и электроэнергию.

По мнению Зинченко, еще одна системная проблема УЗ – перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузового сегмента. По его словам, в нынешних условиях промышленность не может и дальше финансировать социальные обязательства государства через завышенные грузовые тарифы. Вместо этого убытки пассажирского и пригородного сообщения должны покрываться из госбюджета, а не перекладываться на экспортеров.

Параллельно для восстановления разрушенной железнодорожной инфраструктуры и локомотивного хозяйства Зинченко предлагает создать фонд поддержки железнодорожной инфраструктуры – международную платформу для привлечения грантового финансирования.

"Именно гранты, а не новые коммерческие кредиты, могли бы снизить финансовое давление на УЗ и позволить ввести мораторий на повышение грузовых тарифов как минимум до завершения военного положения", – убежден эксперт.

Отдельно в GMK Center предлагают ввести льготные тарифы для предприятий, расположенных в радиусе до 150 км от фронта. Это могут быть понижающие коэффициенты УЗ или адресное государственное субсидирование перевозок.

"Главный вопрос здесь не в юридической возможности, а в политической воле правительства поддержать предприятия востока и юга, которые одновременно работают под обстрелами, сталкиваются с проблемами энергоснабжения и высокой стоимостью логистики", – подчеркнул Зинченко. Как известно, "Укрзалізниця" повысила тарифы на грузовые перевозки на 30% – несмотря на то, что ГП "Укрпромвнешэкспертиза" предупреждало, что такое повышение сократит грузовую базу "Укрзалізниці" на 27 млн тонн. Кроме того, это повышение приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, вызовет потерю $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.