Повышение тарифов и приостановка 5G: Кущ рассказал о рисках евроинтеграционных требований

Переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз дает старт важным цифровым реформам, но одновременно создает серьезные риски для отечественной экономики. Сейчас Брюссель настаивает на внедрении специального набора правил кибербезопасности для сетей 5G. Эти стандарты предусматривают изъятие и полную замену оборудования от поставщиков высокого риска.

Об этом в своем блоге написал экономист Алексей Кущ.

По его словам, принудительный демонтаж коснется мобильных сетей, оптоволоконных линий и спутниковой связи. Для Украины это означает потерю большого числа рабочей инфраструктуры непосредственно во время войны, постоянных обстрелов и энергетического кризиса.

"Прямые расходы европейских операторов на замену мобильного оборудования оцениваются Китайской торговой палатой в Евросоюзе в 56 млрд евро. Важно, что ЕС не предоставляет централизованного финансирования или компенсации операторам за замену старого оборудования", – подчеркнул экономист.

Алексей Кущ отмечает, что в украинских реалиях подобные требования могут создать несколько критических проблем. Во-первых, операторы вынуждены будут переложить данные расходы на обычных людей и бизнес, что приведет к существенному повышению тарифов на мобильную связь и интернет. Во-вторых, компании будут изымать денежные средства из программ развития, поэтому расширение покрытия 4G и 5G в селах приостановится. В-третьих, у компаний просто не останется денег на покупку генераторов, аккумуляторов и восстановление сетей после российских ударов. Все это приведет к мощному удару по связи, которая сейчас обеспечивает работу всей страны.

"Поэтому в рамках переговоров украинское правительство должно отстаивать экономически взвешенную позицию. В любом случае требования относительно 5G Cybersecurity Toolbox Украина сможет выполнить только после войны и с определенным временным лагом", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что украинским чиновникам на переговорах следует защищать собственные интересы. Ошибки или поспешные решения чиновников уже приводили к потере части экспорта на европейских рынках, поэтому сейчас правительство не имеет права повторить подобный сценарий в телеком-отрасли.

"Это не означает, что процесс евроинтеграции следует остановить. Это значит, что к обсуждению любых административных предписаний нашим чиновникам нужно подходить не механически, а с учетом нынешних реалий. Пока идет война, на кону стоит выживание населения и бизнеса", – подытожил Алексей Кущ.