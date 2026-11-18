Новое повышение тарифов УЗ станет "контрольным выстрелом" по промышленности, – Гусак

Украинская экономика и "Укрзалізниця" с августа оказались в "идеальном шторме": повышение грузовых тарифов на 30% совпало с фактической остановкой работы портов из-за российских атак на суда под иностранными флагами. Об этом заявил представитель Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак. По его словам, сочетание этих двух факторов вызвало резкое падение железнодорожных перевозок и, соответственно, доходов самой УЗ.

Гусак напомнил, что еще до полномасштабной войны "Укрзалізниця" постепенно теряла грузовую базу. Если в 2015 году объемы перевозок составляли около 350 млн тонн, то в 2021-м – уже 316 млн тонн. Одной из причин было постоянное повышение тарифов, из-за которого часть грузов переходила на автомобильный транспорт, отметил он. А после августовского повышения тарифов на 30% ситуация ухудшилась еще больше.

"То повышение, которое произошло с 1 августа 2026 года, привело к тому, что часть украинских предприятий сократила свою деятельность или вообще прекратила производство", – отметил Гусак.

Запланированное повышение грузовых тарифов еще на 15% он назвал критическим для бизнеса. "Повышение тарифа еще на 15% – это контрольный выстрел в голову украинской промышленности и сельхозпроизводителям", – убежден Гусак.

В Федерации работодателей транспорта считают, что тарифы необходимо вернуть к уровню июля 2026 года, чтобы дать предприятиям возможность сохранить производство.

Потребности "Укрзалізниці" в дополнительном финансировании, по мнению Гусака, следует покрывать за счет внешней поддержки, а социально важные пассажирские перевозки – финансировать из государственного бюджета.

Отдельно он подчеркнул необходимость внутренней оптимизации УЗ. Нынешнее падение грузовой базы, по его словам, создает политическое окно возможностей для сокращения расходов на малоиспользуемую инфраструктуру.

Таким образом, вместо нового повышения тарифов Федерация работодателей транспорта предлагает объединить три шага: возвращение тарифов к июльскому уровню, привлечение внешнего финансирования и оптимизацию расходов "Укрзалізниці".