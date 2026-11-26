Новое повышение тарифов "Укрзалізниці" может привести к закрытию предприятий – медиа

"Укрзалізниця" планирует с 1 января 2027 года повысить тарифы на грузовые перевозки еще на 15%. Это будет уже второе повышение за полгода: с 1 августа 2026-го тарифы увеличили на 30%. Но вместо ожидаемой прибыли компания может получить еще больше убытков, пишет Forbes Украина.

УЗ объясняет необходимость нового повышения критическим финансовым положением. Без индексации компания прогнозирует в 2027 году чистый убыток в 32 млрд грн и кассовый разрыв более 44 млрд грн. В то же время предыдущее повышение уже не дало ожидаемого эффекта. Августовская индексация принесла УЗ 2,3 млрд грн вместо запланированных 3,4 млрд грн, поскольку грузооборот в августе–сентябре сократился на 37,4%.

Экспорт через припортовые станции Одесской области в августе упал на 96%, а общий грузооборот в августе уменьшился на 22% по сравнению с июнем. Бизнес предупреждает: новое подорожание логистики может еще сильнее сократить грузовую базу самой железной дороги.

По оценке Центра транспортных стратегий, объемы грузовых перевозок УЗ могут сократиться до 127 млн тонн в 2026 году против 161 млн тонн в прошлом году. В 2027 году прогнозируется лишь частичное восстановление – до 149 млн тонн.

Больнее всего новые тарифы могут ударить по отраслям, где логистика занимает значительную часть себестоимости, пишет издание. Например, в добывающей промышленности ее доля достигает 40–60%. Представители отрасли прямо предупреждают: дальнейшее удорожание перевозок может привести уже не просто к росту расходов, а к остановке отдельных карьеров.

Похожая ситуация и в агросекторе, который, по словам представителей бизнеса, уже работает в режиме выживания из-за многократного удорожания логистики.

Особенно критичен этот вопрос для горно-металлургического комплекса, который традиционно обеспечивает около 35–40% грузооборота и доходов грузового сегмента УЗ.

Позиция бизнеса заключается в том, что повышать стоимость железнодорожной логистики в условиях фактически заблокированных портов опасно: более дорогие перевозки снижают конкурентоспособность украинской продукции, сокращают производство и, в конечном счете, саму грузовую базу железной дороги. Таким образом, УЗ пытается закрыть собственный финансовый дефицит за счет очередного повышения тарифов, однако бизнес предупреждает о риске обратного эффекта: еще более дорогая логистика может сократить производство, экспорт и перевозки – а вместе с ними и доходы самой железной дороги.