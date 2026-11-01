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Не добивайте тех, кто еще держится: государство хочет переложить свои обязанности на бизнес
Не добивайте тех, кто еще де...
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Отменяйте постановление №1092, черт возьми!
У меня простой вопрос к Кабинету министров.
Вы вообще понимаете, в каком состоянии сегодня украинский бизнес?
Война.
Разрушения.
Отсутствие электроэнергии.
Дефицит кадров.
Падение покупательной способности.
Кризис неплатежей.
Постоянный рост расходов.
Бизнес выживает. Именно выживает, а не развивается.
И тут государство приходит с очередным постановлением: оборудуйте укрытия, обеспечивайте безопасные пространства. За свой счет.
Уважаемые, вы ничего не перепутали?
Обеспечение безопасности граждан – это прежде всего обязанность государства.
Именно для этого существуют государственные институты, бюджеты, налоги, органы власти.
Задача бизнеса – работать. Создавать рабочие места. Производить товары и услуги. Платить зарплаты. Уплачивать налоги.
И именно из этих налогов государство должно, в частности, финансировать защиту своих граждан.
Вы можете ПОПРОСИТЬ бизнес помочь государству строить и обустраивать укрытия.
Можете предложить софинансирование, налоговые стимулы, компенсацию расходов.
Можете сесть за один стол с предпринимателями и договориться.
И я убежден, что многие помогут.
Как помогают армии и стране уже почти пять лет. Я тоже помогу.
Но просить о помощи и приказывать за свой счет выполнять функции государства – это принципиально разные вещи.
Конечно, работодатель должен заботиться о безопасности своих работников. Но это не означает, что государство может просто переложить на него финансирование инфраструктуры гражданской защиты.
Вы хотите, чтобы бизнес продолжал работать, платил налоги и поддерживал экономику?
Тогда перестаньте относиться к нему как к бездонному кошельку, из которого можно бесконечно брать деньги на выполнение государственных обязанностей.
Отмените эти требования в нынешнем виде. Сядьте с бизнесом за стол переговоров. Найдите общее решение.
Потому что если бизнес окончательно остановится, не будет ни рабочих мест, ни зарплат, ни налогов.
И не будет на что строить ваши укрытия.
Безопасность – ответственность государства. Экономика – дело бизнеса.
Не путайте роли.
И не добивайте тех, кто еще держится.
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